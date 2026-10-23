‘Spider-Man: Brand New Day’: lo que se sabe sobre su estreno en las plataformas de streaming en Colombia

Desde finales de julio de 2026, ‘Spider-Man: Brand New Day’ llegó a las salas de cine de Colombia, convirtiéndose en uno de los estrenos más esperados por los seguidores del universo de Marvel.

La película, protagonizada por Tom Holland, generó una gran expectativa entre los fanáticos del superhéroe, quienes llevaban meses aguardando la oportunidad de disfrutar esta nueva aventura en la pantalla grande.

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Sin embargo, como ocurre con las grandes producciones cinematográficas, su paso por las salas de cine empieza a cerrar su ciclo para empezar una nueva etapa: su llegada a las plataformas de streaming.

¿Cuándo se podrá disfrutar ‘Spider-Man: Brand New Day’ en casa?

A medida que pasan los días crece el interés de los espectadores por saber cuándo podrán disfrutar esta icónica cinta desde la comodidad de sus hogares, en plataformas como Disney+ y Netflix.

En este contexto, Prime Video, Google Play Películas y Apple TV anunciaron que la cinta ya se encuentra disponible en sus respectivos catálogos digitales, lo que permite a sus fans poder acceder a la producción y disfrutarla desde la comodidad de su casa.

Por el momento, el costo de acceso para poder disfrutarla en Colombia ronda los 25 dólares, una cifra que equivale aproximadamente a 80.000 pesos colombianos.

No obstante, hasta el momento no se ha confirmado una fecha oficial para el estreno de la película en streaming, por lo que aún se desconoce cuál será la plataforma que la incorporará inicialmente a su catálogo.

Mientras tanto, en redes sociales han comenzado a circular algunas especulaciones sobre su posible llegada a Netflix entre diciembre de 2026 y enero de 2027. Por otro lado, se rumora que su distribución podría extenderse a Disney entre junio y agosto de 2028, aunque estos datos todavía no cuentan con una confirmación oficial.

Lo cierto es que sus fanáticos siguen al tanto de las novedades que se presenten sobre su estreno en streaming, muchos de ellos anhelando que llegue como regalo de fin de año o inicio del 2027.

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Esta es la sinopsis de ‘Spider-Man: Brand New Day’

“Han pasado cuatro años desde la última vez que vimos a nuestro amigable héroe del barrio. Peter Parker ya no está, pero Spider-Man está en la cima de su capacidad para mantener la ciudad de Nueva York a salvo. Todo le va bien a nuestro héroe anónimo hasta que una inusual serie de crímenes lo arrastra a una red de misterio más grande que jamás haya enfrentado. Para afrontar lo que se avecina, Spider-Man no solo necesita estar en su mejor momento físico y mental, sino que también debe estar preparado para afrontar las repercusiones de su pasado”.