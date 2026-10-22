La película argentina que lidera el ranking mundial de Netflix; a pocos días de su estreno alcanzó 3 millones de visualizaciones

El pasado 16 de octubre se sumó al amplio y diverso catálogo de Netflix la película ‘Lo dejamos acá’. Protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti, esta producción alcanzó 3 millones de visualizaciones a pocos días de su estreno.

Su trama ha despertado tanto interés en la audiencia que ahora lidera el ranking mundial de la plataforma de streaming, captando la atención de espectadores de diferentes partes del mundo.

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La cinta es dirigida por Hernán Goldfrid y producida por Kenya Films, cuenta con una duración de 1 hora y 37 minutos y está clasificada dentro de los contenidos de comedia y drama.

¿De qué trata la película ‘Lo dejamos acá’?

La cinta se centra en la vida de Ulises Verón, un psicoanalista pragmático que pierde confianza en los procedimientos habituales de la terapia y empieza a intervenir drásticamente en la vida de sus pacientes.

No obstante, en medio de esta práctica, el personaje central cruza los límites de su profesión y todo empieza a complicarse cuando presta sus servicios a Martín Bouchard, un escritor que atraviesa un bloqueo creativo.

El conflicto central de la historia se activa con la relación de estos dos personajes, la cual está marcada por una evidente incomodidad, humor ácido y varias contradicciones.

Aparte de sus protagonistas Ricardo Darín y Diego Peretti, el elenco de ‘Lo dejamos acá’ se completa con reconocidas figuras de la talla de Antonia Bengoechea, Inés Efron y Andrea Politti. Adicionalmente, se destaca la participación especial del sampedrino Luciano Juhant.

Esta es la sinopsis oficial de la cinta: “Un psicoanalista pragmático pierde la fe en los métodos habituales de la psicología y comienza a sobrepasar los límites con sus pacientes. Todo parece funcionar hasta que un escritor con un bloqueo creativo llega a su consulta”.

El director de la producción la definió como una comedia negra que aborda la neurosis, el afán de encontrar soluciones inmediatas y las consecuencias de intentar controlar la vida de los demás.

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“Fue un placer sumergirnos en este universo y ahora solo queda disfrutarla”, comentó Goldfrid durante la presentación mundial de la película en la 74.ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se llevó a cabo en septiembre de 2026, antes de su llegada global a Netflix el 16 de octubre.

Sobre la historia de la cinta, el director detalló en diálogo con la revista de entretenimiento PRODU que “habla del poder de reírnos de nosotros mismos, de nuestros fantasmas y contradicciones; de reconocer nuestras neurosis y ese deseo de encontrar una salida rápida”.