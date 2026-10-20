Dragon Ball nunca deja de evolucionar y sorprender a sus fans más fieles, esta vez con una nueva versión que regresa a Goku y sus amigos con mejoras visuales únicas, la cual se estrenó en Japón a través de Fuji TV y, ese mismo día, su emisión dio inicio en la popular plataforma Crunchyroll.

La renovación de este icónico anime es ‘Dragon Ball Super: Beerus’, una serie que en América Latina se encuentra disponible en tres de las plataformas de streaming más populares de los últimos tiempos: Disney+, HBO Max y Netflix.

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En Disney+ esta producción se estrenó a partir del 14 de octubre; mientras que en HBO Max fue el 16 y, posteriormente, en Netflix el 17 de este mismo mes.

¿De qué se trata?

Antes de empezar a ver esta nueva temporada de Dragon Ball, compuesta por 19 capítulos, es importante tener presente que su objetivo central es recuperar el enfrentamiento entre Goku y el Dios de la Destrucción con escenas que prometen grandes sorpresas para los espectadores.

Entre los detalles nuevos que más se destacan está la presentación visual y la narración, los cuales buscan ofrecer una experiencia actualizada tanto para los fans históricos del anime como para quienes se animan a verlo por primera vez, sin importar la edad.

Cambios que generan gran expectativa

No es simplemente volver a ver los episodios de la serie que comenzó en 2015. En Dragon Ball Super: Beerus hay escenas nuevas y redibujadas, mejoras visuales y una narración totalmente reconstruida que da más fuerza al enfrentamiento que protagonizan estos dos personales.

La historia arranca años después de la derrota de Majin Buu, cuando la Tierra goza de una etapa de paz. Sin embargo, esa tranquilidad da un giro inesperado luego de que Beerus, el Dios de la Destrucción, despierta de su largo sueño.

Enseguida, es él quien oye hablar del saiyajin que derrotó a Freezer y es cuando viaja para buscar a Goku.

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Este encuentro se presenta como una amenaza que podría desatar una batalla cósmica, por lo que Goku y sus aliados tendrán que encontrar la manera de detener a Beerus.

De esta manera, la trama retoma personajes conocidos, pero con un conflicto que se disfruta mucho más visualmente, de principio a fin, con efectos que han despertado bastante expectativa entre los espectadores, ya que cada modificación está pensada para tratar de acercar a cada fan de Dragon Ball a una visión original de Akira Toriyama.