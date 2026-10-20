Top 5 de películas de terror para ver este octubre 2026: dónde verlas en plataformas digitales

La temporada de Halloween llegó y miles de personas suelen realizar maratones de películas de terror para amenizar todo octubre. Muchos títulos han dejado huella a lo largo del tiempo, permitiendo a más de uno llevarse un susto.

Aquí está el top 5 de películas de terror para ver en los siguientes días, disfrutando de proyectos psicológicos, gore y slasher.

1. La casa de cera (2005)

La cinta marcó huella en los inicios de los 2000, presentando una turbia y escalofriante historia que rodea a un pueblo. Todos los habitantes son de cera y una familia se encargó de ocultar un oscuro secreto.

La película cuenta con la participación de Paris Hilton, además de Chad Michael Murray y Elisha Cuthbert.

Se puede ver en Netflix.

2. Viernes 13 (1980)

Un grupo de jóvenes llega a un campamento de verano que arrastra una historia trágica. Lo que parecía una oportunidad para divertirse se transforma en una pesadilla cuando comienzan a ocurrir asesinatos.

Dirigida por Sean S. Cunningham, esta película se convirtió en un referente del subgénero slasher y dio origen a una de las franquicias más conocidas del terror.

Está disponible en HBO Max.

3. Pecadores (2025)

Dirigida por Ryan Coogler y protagonizada por Michael B. Jordan, esta producción combina terror sobrenatural, música y drama histórico.

La trama sigue a dos hermanos gemelos que regresan a su comunidad en el sur de Estados Unidos durante la década de 1930, pero sus planes se ven amenazados por una presencia aterradora. Es una alternativa para quienes buscan una propuesta que mezcle vampiros, suspenso y acción.

Se puede ver a través de Netflix.

4. Halloween (2018)

Es el regreso de la aclamada película slasher de 1978, la cual fue protagonizada por Jamie Lee Curtis. Esta producción marcó huella en la industria, dándole vida a uno de los asesinos seriales más famosos.

Esta entrega muestra cómo el personaje regresa a Haddonfield tras varios años, cobrando vidas y reencontrándose con su primera víctima sobreviviente.

Disponible en HBO Max.

5. Longlegs: coleccionista de almas (2024)

Una agente del FBI investiga una serie de asesinatos familiares que parecen estar relacionados con un misterioso criminal conocido como Longlegs. A medida que encuentra nuevas pistas, el caso adquiere dimensiones inquietantes y la investigación se acerca a un terreno marcado por el ocultismo.

Con Nicolas Cage y Maika Monroe, la cinta apuesta por el suspenso psicológico y una atmósfera sombría.

Esta cinta se puede ver en Prime Video, dependiendo de la disponibilidad.