La miniserie de terror de HBO Max que arrasa: tiene ocho capítulos y es considerada de los mejores lanzamientos

El terror vuelve a ocupar un lugar destacado en las plataformas de streaming con el estreno de Crystal Lake, una miniserie que recupera el universo de una de las franquicias más reconocidas del cine de miedo.

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La producción, desarrollada por A24 y vinculada a la saga Viernes 13, cuenta con ocho capítulos y ha llamado la atención de la prensa especializada, que la ha incluido entre los lanzamientos destacados de octubre. Su llegada a HBO Max se suma a la apuesta de los servicios digitales por las historias oscuras durante la temporada previa a Halloween.

La trama se concentra en Pamela Voorhees, la madre de Jason, quien intenta sobrellevar la muerte de su hijo, un niño que se ahogó en el lago cercano al pueblo. Sin embargo, la aparición de dos desconocidos interesados en conocer detalles de su pasado desencadena una serie de acontecimientos que despiertan sospechas entre los habitantes de la localidad.

A través de esta historia, la ficción explora el dolor, los secretos familiares y los hechos que rodean a uno de los personajes fundamentales de la saga. La actriz Linda Cardellini, conocida por producciones como Dead to Me, encabeza el reparto en el papel de Pamela, acompañada por William Catlett y Callum Vinson, quien interpreta al joven Jason.

Uno de los aspectos que ha despertado interés es la combinación de suspenso psicológico, misterio y violencia explícita, elementos característicos del género slasher.

La revista especializada Serializados destacó la producción entre los mejores estrenos del mes, mientras que otros medios resaltaron las actuaciones y la propuesta visual, aunque las opiniones de la crítica no han sido unánimes. Con sus ocho episodios, Crystal Lake amplía la historia de Viernes 13 y ofrece una nueva perspectiva sobre los orígenes de sus personajes.