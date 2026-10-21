La famosa película que está en el top 1 de lo más visto en HBO Max: arrasa en vistas y es de hace 15 años

HBO Max ha renovado sus catálogos y ha logrado sumar un gran número de títulos, conquistando a un público diverso. Para la temporada de octubre, la plataforma de streaming mostró sus contenidos más vistos.

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De acuerdo con lo que se observó, se trata de una cinta bastante comentada, la cual contó con un reparto de primera categoría y un relato que repercutió años después en la vida real.

El cine ha llevado a la pantalla historias que, con el paso del tiempo, adquieren un significado diferente frente a situaciones que ocurren en el mundo real. Ese es el caso de Contagio, una película estrenada en 2011 que volvió a captar la atención del público durante la pandemia de covid-19, debido a las similitudes entre los acontecimientos de la ficción y la emergencia sanitaria que se extendió por distintos países en 2020.

Dirigida por Steven Soderbergh, la producción presenta una amenaza epidemiológica que comienza a propagarse rápidamente después de que una mujer regresa a Estados Unidos tras un viaje de negocios a Hong Kong. Su estado de salud empeora en poco tiempo y, mientras aparecen nuevos casos, los especialistas intentan identificar el origen del patógeno y desarrollar una respuesta para frenar su expansión.

A medida que aumenta el número de personas afectadas, la película también muestra los desafíos de las autoridades sanitarias, la incertidumbre de las familias y el temor que se apodera de la sociedad.

El elenco reúne a reconocidos actores de Hollywood, entre ellos Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, Marion Cotillard y Jude Law. Uno de los aspectos destacados de la cinta es su aproximación realista a una crisis sanitaria, para la cual se contó con asesoría de expertos durante el desarrollo de la historia.

Casi una década después de su estreno, la película experimentó un nuevo auge en las búsquedas y el consumo digital cuando el coronavirus comenzó a extenderse globalmente. La cercanía de algunos elementos de su argumento con los acontecimientos de aquel periodo despertó la curiosidad de quienes buscaban historias relacionadas con epidemias y sus consecuencias.