Muerte de Luis Andrés Colmenares tendrá nueva entrega en la tv colombiana: así será “Colmenares: ¿accidente o crimen perfecto?”

A días de cumplirse 16 años de la muerte de Luis Andrés Colmenares, el 31 de octubre próximo, la señal de noticias latinoamericana DNews presentará un especial que reconstruye y repasa el caso que conmocionó a todo el país y que se convirtió en una de las historias judiciales más recordadas de Colombia.

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En la madrugada del 31 de octubre de 2010, Colmenares, de 20 años y estudiante de la Universidad de los Andes, desapareció después de salir de una fiesta de Halloween con sus compañeros, en el norte de Bogotá. Tras varias horas de búsqueda, su cuerpo fue encontrado en un canal de aguas lluvias del parque El Virrey.

“Todos los involucrados saben lo que pasó”, afirmó Luis Alonso Colmenares, padre de Luis Andrés, en uno de los testimonios que forman parte de la producción. Durante su relato, también recordó uno de los últimos momentos que compartió con su hijo: “Me di con Luis el último abrazo de la vida, que fue la vez que más fuerte me abrazó en su vida”.

El documental recoge también la voz de Jorge Colmenares, hermano de Luis Andrés, quien comparte el impacto que los acontecimientos han tenido en su familia y las preguntas que han acompañado su búsqueda de respuestas durante estos años. La producción presenta, además, otra perspectiva a través del testimonio de Orlando Quintero, padre de Jessy Quintero, una de las jóvenes vinculadas al proceso judicial. “Vivimos cosas que jamás podríamos imaginar”, expresó al recordar los acontecimientos que transformaron la vida de su familia.

A estos relatos se sumó la participación de Silvio San Martín Quiñones, abogado de Jessy Quintero, quien aportó su perspectiva sobre el proceso judicial y las diferentes interpretaciones que han rodeado el caso. Los periodistas Diana Durán y Alejandro Callejas también intervinieron en el documental, aportando elementos para reconstruir la historia, su desarrollo judicial y la atención que despertó en los medios de comunicación y la opinión pública.

A través de estas voces, DNews presentará las dos versiones que han acompañado el caso desde sus inicios: la hipótesis de un accidente y la de una posible intervención de terceros. El especial recorre los acontecimientos y las controversias que convirtieron esta historia en uno de los episodios judiciales más recordados de Colombia.

Colmenares: ¿accidente o crimen perfecto? se estrenará el jueves, 22 de octubre, a las 9:30 p. m. (hora de Colombia) por Dnews.

Desde aquel 31 de octubre de 2010 en el que el joven perdió la vida, las circunstancias que rodearon el hecho han estado acompañadas de diferentes versiones, interrogantes y controversias que aún mantienen la atención del país.

La historia, que comenzó durante una celebración de Halloween, posteriormente dio paso a una investigación que despertó un amplio interés público. Las distintas hipótesis planteadas alrededor de lo ocurrido aquella noche llevaron a que el caso fuera seguido de cerca por miles de personas, quienes conocieron detalles de las diligencias adelantadas por las autoridades y de las decisiones adoptadas durante el proceso.

La placa en el parque El Virrey, en Bogotá, donde fue hallado el cuerpo de Luis Andrés Colmenares tras la fiesta en la que participó el 31 de octubre de 2010. Foto: Foto de DNEWS suministrada a SEMANA

Con el paso del tiempo, el caso también estuvo marcado por testimonios, declaraciones y versiones contrapuestas que alimentaron las dudas sobre las circunstancias que precedieron al fallecimiento del joven. Algunos de esos elementos terminaron convirtiéndose en piezas centrales de la investigación y generaron nuevas preguntas alrededor de lo sucedido.

Cada vez que llega octubre, especialmente la fecha de Halloween, es inevitable que en Colombia se recuerde la muerte del joven Luis Andrés Colmenares, que sigue siendo un misterio, entre alegatos de asesinato, por un lado, y de accidente, por el otro. Las personas involucradas en el caso han intentado rehacer su vida y se mantienen anónimas en redes sociales.