HBO Max prepara un octubre de terror: estas son las películas que podrían convertirse en las peores pesadillas

En HBO Max, los fanáticos del terror pueden encontrar los estrenos más escalofriantes durante el Mes del Horror. En octubre, HBO Max amplía su propuesta con nuevas producciones que invitan a descubrir diferentes formas de sentir miedo.

Top 5 de películas de terror para ver este octubre 2026: dónde verlas en plataformas digitales

Evil Dead: en llamas, La herencia de Hope Hill, Devorador de almas, Mother Mary, Cacería y Spree: viaje desenfrenado forman parte de las producciones destacadas dentro de la programación de octubre.

En este mes, la plataforma acerca a sus suscriptores al verdadero terror. Pueden descubrir nuevos estrenos donde espectros, criaturas, conductores psicópatas y hasta una popstar pueden ser parte de sus próximas pesadillas.

Estrenos de terror en HBO Max en octubre de 2026

Evil Dead: en llamas

Tras la pérdida de su esposo, una mujer busca consuelo junto a sus familiares políticos en una aislada casa familiar. Pero cuando uno a uno comienzan a transformarse en Deadites y la reunión se convierte en un verdadero infierno familiar, descubre que los votos que hizo en vida siguen vigentes… incluso después de la muerte.

Elenco: Souheila Yacoub, Tandi Wright, Hunter Doohan, Luciane Buchanan, Errol Shand y Maude Davey.

La herencia de Hope Hill

Claudia, una joven abogada birracial y ambiciosa, viaja a Jamaica para impugnar una reclamación de herencia presentada por un hombre local, Cudjoe East, contra Oliver Connaught, un adinerado aristócrata blanco.

Sin embargo, el caso toma un giro inquietante cuando Claudia descubre que la propiedad en disputa es precisamente el lugar que ha atormentado sus pesadillas: Hope Hill, la antigua plantación de la familia Connaught.

A medida que Claudia y Oliver profundizan en la investigación, descubren un perturbador vínculo entre el brutal pasado de la plantación y las injusticias que continúan moldeando el presente.

Elenco: Gugu Mbatha-Raw, Jonny Lee Miller, Sheldon Shepherd, Bel Powley, Nadean Rawlins, Sean Gilder, Olunike Adeliyi, Richard Dillane, Diveen Henry, Jack Bandeira, Shantol Jackson, Jeff Crossley y Safina Simpson.

Devoradora de almas

Orla, una joven sumida en un profundo duelo familiar, se une a un grupo de amigos, incluyendo a varios influencers de redes sociales, para una escapada de fin de semana en una remota mansión en los bosques de Irlanda, con la intención de confrontar su pérdida.

Sin embargo, el retiro terapéutico se transforma en una carnicería cuando la sangre de Orla despierta accidentalmente a la Dearg-Due, una criatura de la mitología irlandesa considerada el primer vampiro de la historia.

A medida que el monstruo infecta a sus amigos y los arrastra a la locura, le ofrece a Orla un dilema devastador: convertirse en la próxima portadora humana del vampiro a cambio de tener la oportunidad de reunirse con su familia fallecida o destruir a la criatura para siempre y aceptar su dolorosa realidad.

Elenco: Grace Collender, Clinton Liberty, Daisy Jelley, Charlotte Bradley, Niamh Hogan, Rhys Mannion y Oskar Smith.

Mother Mary

Viejas heridas resurgen cuando la icónica estrella del pop Mother Mary se reencuentra con su mejor amiga, de quien estaba distanciada, y su antigua diseñadora de vestuario, Sam Anselm, en vísperas de su actuación de regreso a los escenarios.

Elenco: Anne Hathaway, Michaela Coel, Hunter Schafer, Atheena Frizzell, Kaia Gerber, Jessica Brown Findlay, Alba Baptista, Isaura Barbé-Brown, Sian Clifford y FKA Twigs.

Cacería

En un bosque remoto, una familia de experimentados cazadores se enfrenta a un lobo salvaje que pone en riesgo su único sustento. Pero mientras buscan eliminar al depredador, descubren que son acechados por un peligro aún más brutal.

Elenco: Camille Sullivan, Devon Sawa, Nick Stahl, Summer H. Howell, Gabriel Daniels y Lauren Cochrane.

Spree: viaje desenfrenado

Kurt es un joven conductor de una aplicación de transporte que está tan desesperado por llamar la atención en las redes sociales que hará cualquier cosa para volverse viral.

Cuando se cruza en su camino Jessie, una mujer con su propio plan para alcanzar la fama en internet, ella se convierte en la única esperanza para detener la ola de violencia y destrucción que él ha desatado.

Elenco: Joe Keery, Sasheer Zamata, David Arquette, Joshua Ovalle y Kyle Mooney.