El documental que conquista Netflix: supera los 9,5 millones de visualizaciones y lidera en 18 países

La historia de Matthew Perry volvió a despertar el interés de millones de espectadores en todo el mundo. Esta vez, el protagonista de una de las comedias más recordadas de la televisión, Friends, llegó a las pantallas con un documental que reconstruye aspectos de su vida personal, su trayectoria artística y las dificultades que enfrentó durante años. La producción se estrenó en Netflix y rápidamente consiguió posicionarse entre los contenidos más vistos de la plataforma.

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Se trata de The One About Matthew Perry, una serie documental de tres episodios que debutó el 27 de octubre de 2026. De acuerdo con el balance semanal publicado por Netflix, la producción alcanzó 9,5 millones de visualizaciones durante sus primeros seis días de disponibilidad, cifra que le permitió ocupar el primer lugar del listado de series en inglés más vistas entre el 26 de octubre y el 1.º de noviembre.

El impacto también se reflejó en su presencia internacional. La producción ingresó al top 10 de 70 países y consiguió el primer puesto en 18 de ellos, una recepción que evidencia el interés que todavía despierta la vida del actor entre sus seguidores.

La propuesta se diferencia de otros homenajes porque reconstruye la historia del artista a partir de los recuerdos de personas que compartieron con él diferentes etapas de su vida. Entre los testimonios aparecen los de su hermana, Mia Perry Bowick, y varios amigos cercanos que lo acompañaron durante décadas. También incorpora fotografías y grabaciones inéditas pertenecientes al archivo privado de su familia.

Uno de los aspectos centrales del documental es la manera en que aborda la lucha de Perry contra las adicciones, una situación que marcó buena parte de su existencia y que el propio actor llegó a compartir públicamente. La producción también recorre su ascenso en Hollywood, el reconocimiento internacional que consiguió gracias a Friends y su interés por ayudar a otras personas que atravesaban situaciones similares.

Matthew Perry murió el 28 de octubre de 2023, a los 54 años, en un hecho que conmocionó a sus seguidores y al mundo del entretenimiento. Su interpretación de Chandler Bing permanece como uno de los personajes más recordados de la televisión.

Con esta producción, Netflix vuelve a poner sobre la mesa la historia de un artista cuya vida estuvo marcada tanto por el éxito profesional como por sus dificultades personales.