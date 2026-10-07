Salud Hernández-Mora advierte que se necesita construir un batallón para derrotar a disidencias de Farc en Jamundí: “Imprescindible”

Salud Hernández-Mora estuvo en el municipio de Jamundí, en Valle del Cauca, una de las zonas más afectadas por la violencia y con presencia de grupos como las disidencias de las Farc.

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“Si el Gobierno de Abelardo De La Espriella quiere arrebatarle el control de Jamundí, Potrerito y toda la zona rural a la Jaime Martínez de las Farc, tiene que comenzar por construir el Batallón de Alta Montaña de Villa Colombia”, señaló.

La periodista sostuvo que esto no será nada fácil, ya que habrá mucha gente que se oponga a esta iniciativa porque, entre otras cosas, muchas de las personas que están en esta zona viven de los cultivos de coca y de la minería ilegal.

Además, también recordó que se presentan invasiones en fincas productivas por parte de campesinos que dicen no tener tierras en donde vivir. “Arruinan la economía formal y sirven a los objetivos de las Farc”, dijo.

“Las economías informales necesitan a las guerrillas para que los protejan de la institucionalidad. Como tantos problemas, Petro los agudizó y ahora para expulsarlos necesitas una cirugía de alto riesgo y de complejidad extrema”, agregó.

Por todo esto, desde el punto de vista de Hernández-Mora, es más que imprescindible imponer la “mano dura” y el Estado de derecho. Para ello es que es necesario el batallón.

Sin embargo, insistió en que esto va atener muchos “enemigos” que llegarán de parte de la guerrilla, pero también de la población civil, como aquellos que se dedican a ocupar tierras que nos les pertenecen.

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“A las guerrillas les viene muy bien porque limitan con su reino y es un freno a la intervención militar. Mientras miles invaden fincas, las Farc atentan contra la Fuerza Pública”, expresó.

Salud Hernández-Mora fue hasta la estación de Policía de El Potrerito, uno de los sitios que suele tener varios hechos de violencia por parte del frente Jaime Martínez. “Los atacan con drones todo el tiempo”, contó.

Hasta el momento la única solución ha sido, según dijo, reforzarla para intentar que por lo menos los policías que se encuentran allí salgan vivos de los atentados.

No obstante, esto no ha frenado la arremetida de esta guerrilla y de otras organizaciones criminales en contra de este sitio. “Protegerla no es suficiente, si uno quiere derrotarlos”, afirmó.

“Para arrebatarle a las Farc el control territorial de Jamundí, que forma parte de un corredor estratégico que forma parte de Cali, Buenaventura y el Cauca, es imprescindible el Batallón de Alta Montaña y recuperar las fincas”, complementó.