A Petro e Iván Cepeda les preguntan en vivo, tras su ‘gabinete’: “¿Van a nombrar minDefensa a alias Calarcá o a Mordisco director de Inteligencia? Ni Guaidó se atrevió a tanto”

Carol Borda, representante a la Cámara por Salvación Nacional; Claudia Zuleta Murgas, senadora del Centro Democrático; y Alberto Benavides, senador del Pacto Histórico, debatieron en SEMANA.

Lo hicieron tras la presentación del denominado ‘gabinete por la vida’, realizada por el expresidente Gustavo Petro y su pupilo, el senador Iván Cepeda. En el evento, este último leyó, como suele ser su costumbre, el listado de los nombres que integran ese ‘gabinete’ alterno. En su mayoría, son exministros del gobierno Petro; muchos de ellos salieron en medio de múltiples cuestionamientos por su baja gestión o porque sus carteras terminaron con crisis o escándalos.

Advierten en vivo que es “peligroso” el gabinete alterno que presentaron Petro y Cepeda: “Entre lo gracioso y lo preocupante”

Pacto Histórico presenta el “gabinete alternativo” para hacer oposición a Abelardo De La Espriella

Pocas semanas después de haber dejado el poder presidencial, los líderes del Pacto Histórico constituyeron este ‘gabinete’ para hacer lo que, sostienen, se debe realizar en estos cuatro años en el país.

Por esa razón, al aire, en El Debate de SEMANA, Borda les hizo preguntas sobre ese ‘gabinete’ alterno, cuyo poder de gestión real sería nulo, toda vez que el gabinete real es el del Gobierno De La Espriella.

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“Muchas cosas nos llaman la atención a los colombianos, (...) fue un hecho muy gracioso, porque, primero, la incoherencia de llamar a este ‘gabinete por la vida’, cuando ustedes saben, soy activista provida, y muchos de ellos están a favor de la interrupción voluntaria del embarazo; primera incoherencia. Segundo, que esté el exministro Jaramillo (Guillermo Alfonso Jaramillo) con todas las consecuencias que dejaron en el sector salud”, señaló Borda.

“Es importante mencionar varias cosas y es que el país está sorprendido porque ni Juan Guaidó se atrevió a tanto. Él nunca logró nombrar un gabinete de ministerios imaginarios. Si no hicieron nada durante el gobierno, pues mucho menos lo vamos a ver en este espacio imaginario”, agregó. Así, Borda recordó al exdiputado venezolano Juan Guaidó, quien se adjudicó ser el presidente interino de Venezuela; aunque tuvo respaldo de gran parte de la comunidad internacional para sacar del poder a Nicolás Maduro, hoy preso en Estados Unidos, no pudo hacer nada, dado que su gobierno nunca se constituyó oficialmente.

“Además, me llamó mucho la atención, y lo vimos cuando Petro hablaba del cuerpo de las mujeres, lo vimos cuando Petro decía: ‘A mí un negro no va a hablar ni a decirme qué es lo que tengo que hacer’. Pues, evidentemente, brillaron por su ausencia Aida Quilcué y Francia Márquez, que fueron mujeres de comunidades étnicas usadas en campaña, pero que las desconocemos en este acto que dicen que va a ser, digamos, de control político y demás”, indicó la congresista.

“Mucha de la información que conocemos respecto a la gestión de Gustavo Petro es gracias a los organismos de control, por ejemplo, la Contraloría, que ha manifestado toda la contratación directa, todos los recursos que se han enviado y todo este tipo de cosas. Vimos poblaciones diciendo: ‘Nos entregaron territorios y tierras que son un charco; no nos sirven ni para ganadería ni para cultivar’. Vemos a Irene Vélez, que lo único que hizo fue generar afectaciones en el país”, prosiguió.

“No vimos ministro de Defensa, ¿a quién van a nombrar?, ¿a alias Calarcá? No vimos o no sé si quiere nombrar también a Mordisco como el director de Inteligencia Nacional, como en esta alegoría que están haciendo. Es muy gracioso, fueron una burla, pero también es peligroso”, expresó Borda, al referirse a Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, y Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, criminales de las disidencias de las Farc que aumentaron su actividad criminal en el gobierno Petro.

“La senadora que desconoce la institucionalidad de frente y se para sin sonrojarse en una tarima a seguirnos dando cátedra, ¿qué es lo que va a hacer?, el exministro Daniel Rojas, ¿qué es lo que va a hacer?, ¿las cien universidades que no construyó durante el gobierno? Está entre lo gracioso, entre lo jocoso y lo preocupante de que hagan parte de este circo que se basa en el desconocimiento de la institucionalidad”, aseveró.

A su turno, la senadora Murgas expresó: “Insisto, la oposición es necesaria para una democracia. Todos los diálogos son importantes, pero creo, senador Alberto, con mucho respeto, que este ‘gabinete’ que han mostrado es no solamente el menos idóneo, sino que no tiene la legitimidad para poder cuestionar, porque sus resultados son negativos en todo”.

“Hubiese sido distinto si para ese diálogo se hubiese buscado a personas imparciales; no fue lo que vimos en el pronunciamiento, que objetivamente y sin pugnacidad y sin hostilidad quisieran hacer evaluación prospectiva de lo que va sucediendo con cada una de las políticas de gobierno. Lo que estamos viendo son los funcionarios desastrosos en cada una de sus carteras”, agregó la senadora del Centro Democrático.

“Por ejemplo, en el sistema de salud que intervinieron las EPS, que más de la mitad de los afiliados de Colombia hoy están en EPS intervenidas porque supuestamente ellas se quedaban con los recursos y no pagaban a los hospitales, y resulta que la deuda con los hospitales y con las clínicas aumentó. Y que precisamente esa deuda está en casi un 80 % representada por las EPS intervenidas. Y para hablar de un caso excepcional, la Nueva EPS, que además hoy es mayoritariamente pública por una decisión muy cuestionada del gobierno nacional, es de hecho la principal deudora, una EPS intervenida de 2024”, dijo.

“¿Cómo sale un ministro que dejó este resultado desastroso, que no es nada más plata, que se representa en casi un 81 % de personas que dicen: ‘A mí no me entregaron los medicamentos’, de personas encuestadas a las que no les entregan medicamentos, quejas que aumentaron a casi 60.000 al año, tutelas que superaron las 300.000 al año. Ustedes empiezan diciendo que van a arreglar un sistema de salud, lo entregan peor de como lo encontraron y esos mismos funcionarios que nos dan esos resultados nos van a proponer un diálogo sobre cómo hacer mejor las cosas?”, cuestionó Murgas.

“¿Nos va a proponer un diálogo sobre cómo hacer mejor las cosas la ministra Irene Vélez o Andrés Camacho, que nos tienen importando casi el 30 % del gas que necesitamos consumir en el país, que nos tienen en el Caribe colombiano padeciendo apagones porque no fueron capaces de solucionar el problema energético, que intervinieron Air-e, que tenía $ 500.000 millones de pesos en deudas y lo entregaron con $ 2 billones de pesos en deuda, que entregaron a las generadoras en crisis porque las obligaron a seguir otorgando energía a pesar de que no les pagaba Air-e y hoy le toca salir a este Gobierno corriendo a poner $ 1,5 billones de pesos para aliviar que en el Caribe no nos quedemos sin luz?”, acentuó.

“¿Esos son los funcionarios que nos van a decir cómo se debe manejar la política energética? Entonces, se empieza muy mal”, aseveró. Recalcó que respeta a la oposición, pero le resulta insólito que quienes más le hicieron daño al país entre 2022 y 2026 ahora vayan a decir cómo se tendrán que hacer las cosas en los cuatro años del nuevo Gobierno.