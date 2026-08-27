El Tribunal Administrativo de Cundinamarca estudiará 14 acciones de cumplimiento relacionadas con diferentes obligaciones de reglamentación de la Ley 2466 de 2025, mediante la cual fue aprobada la reforma laboral en Colombia. Las acciones fueron interpuestas por SPL Salgado Abogados y Consultores y actualmente se encuentran en trámite ante esa jurisdicción.

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Las acciones recaen sobre disposiciones contenidas en los artículos 18; 26, 27 y 28; 31 y su parágrafo segundo; 32, 33 y 34; 49, 50 y 56; y 61 y su respectivo parágrafo. Frente a estas normas, la firma señala que existen asuntos de reglamentación pendientes.

“Una reforma laboral no puede quedarse únicamente en el texto de una ley. Si el propio legislador estableció obligaciones que requieren reglamentación para su adecuada implementación, estas deben cumplirse. Lo que buscamos con estas 14 acciones es que la reforma laboral se materialice y que exista mayor seguridad jurídica tanto para los trabajadores como para las empresas”, afirmó Carlos Mario Salgado, director jurídico de SPL Salgado Abogados y Consultores.

La aprobación y entrada en vigencia de una ley no necesariamente agota su proceso de implementación. Algunas disposiciones requieren desarrollos posteriores por parte de las autoridades competentes para precisar procedimientos, condiciones o mecanismos necesarios para su aplicación.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca estudiará 14 acciones por reglamentación de la reforma laboral. (Imagen de referencia). Foto: Getty Images/iStockphoto

Para la firma, mantener pendientes estos desarrollos puede generar dificultades en la interpretación y aplicación práctica de algunas de las nuevas reglas laborales.

“La falta de reglamentación puede generar incertidumbre frente a la aplicación práctica de algunas disposiciones. Las empresas necesitan saber con claridad cuáles son las reglas que deben cumplir y los trabajadores conocer el alcance efectivo de los derechos y obligaciones establecidos por la reforma”, agregó Carlos Mario Salgado.

Precisamente, la acción de cumplimiento es un mecanismo judicial contemplado en el ordenamiento jurídico colombiano mediante el cual se puede acudir ante la jurisdicción para solicitar el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos, siempre que se reúnan los requisitos establecidos legalmente.

En este caso, será el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el encargado de estudiar las acciones presentadas y determinar, dentro de cada proceso, si procede ordenar el cumplimiento de las obligaciones señaladas.

La reglamentación de las disposiciones de la reforma laboral tiene implicaciones para los diferentes actores del mercado laboral colombiano. Para los empleadores, contar con reglas claramente desarrolladas permite adoptar con mayor certeza políticas internas, procedimientos y decisiones relacionadas con sus trabajadores. Para estos últimos, permite conocer con mayor precisión cómo deben materializarse determinadas disposiciones incorporadas por la nueva legislación.

“No se trata solamente de discutir si una reforma es conveniente o inconveniente. Una vez existe una ley, el reto institucional es garantizar su cumplimiento. La seguridad jurídica exige que trabajadores y empleadores sepan cuáles son las reglas y cómo deben aplicarse”, concluyó Salgado.

Las 14 acciones abren un nuevo proceso en torno a la implementación de la reforma laboral, mientras se esperan las decisiones que adopte el Tribunal Administrativo de Cundinamarca frente a cada uno de los casos.