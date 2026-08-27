Este es el precio del dólar para comprar y vender en las casas de cambio en Colombia

Invertir en dólares es una de las alternativas que tienen algunas personas para proteger su patrimonio, ya que contar con recursos en esta moneda permite diversificar las inversiones y reducir la exposición ante posibles movimientos de la moneda local.

Caída del dólar en Colombia pierde algo de impulso y queda a merced del petróleo. Así inició la tasa de cambio este 27 de agosto

En Colombia, el comportamiento del dólar suele generar interés debido a su importancia en la economía nacional. La divisa estadounidense es una referencia clave para el comercio internacional, la negociación de materias primas, la fijación de algunos precios y diferentes operaciones financieras.

Precio del dólar en casas de cambio. Foto: Adobe Stock

Quienes buscan comprar dólares tienen varias alternativas, entre ellas acudir a casas de cambio, establecimientos especializados en la compra y venta de divisas. Estas entidades manejan precios que pueden variar según la oferta y demanda del mercado, la disponibilidad de efectivo y las condiciones de cada ciudad.

A continuación, presentamos el comportamiento del dólar en las casas de cambio del país, según los promedios y registros publicados por WilkinsonPC.

Precio del dólar en casas de cambio: así está la divisa

Este es el análisis del mercado cambiario para este jueves 27 de agosto de 2026. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3.089,50 y un precio promedio de venta de $3.219,75. Estos valores corresponden a un muestreo estadístico realizado con información de diferentes ciudades del país.

Estos son los precios promedio registrados en algunas ciudades:

Bogotá $3.156 $3.228 $72 Cali $3.110 $3.325 $215 Cartagena $3.000 $3.250 $250 Cúcuta $3.170 $3.225 $55 Medellín $3.054 $3.193 $139 Pereira $3.080 $3.200 $120

Comportamiento del dólar durante la última semana

Para analizar la evolución reciente de la moneda, estos son los valores registrados de compra, venta y TRM:

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM Jueves 27 de agosto de 2026 $3.089,50 $3.219,75 $3.118,24 Miércoles 26 de agosto de 2026 $3.089,50 $3.219,75 $3.081,67 Martes 25 de agosto de 2026 $3.078,50 $3.207 $3.056,51 Lunes 24 de agosto de 2026 $3.053,42 $3.186,84 $3.048,12 Domingo 23 de agosto de 2026 $3.065,79 $3.204,21 $3.048,12 Sábado 22 de agosto de 2026 $3.064,38 $3.187,50 $3.048,12 Viernes 21 de agosto de 2026 $3.079,06 $3.199,38 $3.062,96

Antes de realizar cualquier transacción, es importante tener en cuenta que las casas de cambio no establecen sus precios con base en una tarifa oficial única. Las cotizaciones pueden modificarse durante el día según las condiciones del mercado y de cada establecimiento.

Precio del dólar por casa de cambio

Si desea comparar las tarifas ofrecidas por diferentes establecimientos, estos son los valores registrados:

Nombre Te compran Te venden Spread Amerikan Cash $3.200 $3.250 50 Cambios Kapital $3.180 $3.220 40 Latin Cambios $3.150 $3.210 60 Punto Dollar $3.100 $3.240 140 Smart Exchange $3.150 $3.220 70

Los precios de las casas de cambio son referenciales y pueden presentar variaciones en tiempo real. Por esta razón, se recomienda comparar varias opciones antes de realizar una operación de compra o venta de dólares.

Estos valores reflejan las condiciones de oferta y demanda del mercado cambiario y pueden cambiar dependiendo de la disponibilidad de la divisa en cada establecimiento.