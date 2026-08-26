Primeros lineamientos del plan de ajuste fiscal del Gobierno De La Espriella fueron destapados por nuevo viceministro de Hacienda

Aunque afirmó que el contenido completo del plan de ajuste fiscal que ha estado elaborando el Gobierno de Abelardo De La Espriella lo dará a conocer el propio ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, en la convención bancaria que se adelanta en Cartagena, el viceministro técnico de esa cartera, Juan Sebastián Betancur, se adelantó con algunas señales.

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Una de las primeras estrategias será anclar el nivel de deuda y continuar con la alternativa de reducir el gasto, ojalá este año, aunque el presupuesto ya está prácticamente definido.

Según manifestó Betancur, quien antes de llegar al cargo era directivo en el Comité de Regla Fiscal (Carf), la situación que hallaron es peor de la que estimaba antes, cuando estaba en otra orilla. “En cuatro semanas se comprometió aceleradamente el presupuesto”, afirmó.

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Betancur explicó que el segundo punto que utilizarán en el plan fiscal es el del presupuesto, que se está ajustando y será destapado esta misma semana, para volverlo a radicar en el Congreso de la República.

“El presupuesto que fue devuelto por el Congreso tenía irregularidades en distintos sentidos; el nuevo será sincero, buscando mostrar un esfuerzo en la austeridad”.

Otra de las revelaciones que hizo Betancur es que habrá una ley fiscal para empezar a reducir el déficit, ojalá este mismo año.

El cuarto instrumento que utilizará el nuevo Gobierno, para hacer su plan de ajustes, será el del Plan de Desarrollo, que empezará a ser elaborado con participación de las regiones.

Lo cierto es que el énfasis debe ser la reducción de la deuda; para ello, inicialmente se debe lograr que deje de crecer, lo que implicaría un esfuerzo de más de cuatro puntos del PIB, aseguró el viceministro.

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