Dólar más caro: la divisa cierra la jornada al alza, con un aumento de 47 pesos

El dólar cerró la jornada del miércoles 26 de agosto en Colombia con un valor de $3.128, luego de presentar fluctuaciones importantes durante la sesión, una situación que afecta principalmente a los consumidores que adquieren productos importados, realizan transacciones o contratan servicios en esta moneda.

Así abrió el dólar este miércoles: la divisa repunta y sube más de 25 pesos

La divisa estadounidense finalizó sus operaciones en la Bolsa de Valores con un incremento de $47 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) establecida por la Superintendencia Financiera para ese día, la cual se ubicó en $3.081.

Desde el inicio de la jornada, el dólar mostró una variación de $23, debido a que comenzó la negociación con un precio de apertura de $3.106.

Gráfico precio del dolar

Durante el día, el comportamiento de la moneda estuvo marcado por una alta volatilidad. El valor máximo alcanzado fue de $3.137, mientras que el nivel más bajo registrado llegó a $3.099. En promedio, la cotización se mantuvo alrededor de los $3.118.

En cuanto al mercado cambiario, las operaciones alcanzaron un volumen transaccional de 1.768 millones de dólares, mientras que el promedio negociado se situó en 870,9 millones.

En el contexto internacional, el índice del dólar, que mide el desempeño de la moneda estadounidense frente a una canasta integrada por seis divisas principales, presentó una caída del 0,21 %, hasta ubicarse en 98,940 unidades.

Precio del dólar en Colombia. Foto: Abbas - stock.adobe.com

Economía internacional

La inflación en Estados Unidos se mantuvo en 3,7 % interanual en julio, una cifra alta que iguala la registrada en junio, según el índice PCE publicado este miércoles por el Departamento de Comercio.

Los inversionistas esperaban una ligera baja de los precios, a 3,6 % interanual, según el consenso de la firma Trading Economics.

La inflación se vio impulsada en julio por los elevados precios de la energía provocados por la guerra en Irán.

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El índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE, por sus siglas en inglés) aumentó 3,7 % en la medición a 12 meses.

En la medición mensual, el índice subió un 0,2 % con respecto al mes pasado.

Ambas cifras estuvieron en gran medida en línea con las expectativas de los analistas.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha sumido a Oriente Medio en el caos y ha hecho que los precios de la energía a nivel mundial se disparen, mientras Irán bloquea prácticamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas a través del estrecho de Ormuz.

La administración Trump lidia con una crisis de precios desde que asumió el año pasado, atizada por sus políticas arancelarias y la guerra contra Irán.

Los datos de inflación PCE del miércoles, aunque se mantuvieron estables con respecto a junio, siguen cerca de máximos en tres años.

La gestión de la economía por parte del republicano será una cuestión clave en las elecciones de mitad de mandato de noviembre, en las que los demócratas buscan arrebatarle el control de ambas cámaras del Congreso.

El índice de precios PCE es el método preferido de medición de la inflación del banco central estadounidense, que pretende mantenerlo en un objetivo a largo plazo del 2 %.

La Reserva Federal no ha alcanzado ese objetivo desde hace más de cinco años, pero los datos del miércoles probablemente le den margen para mantener sus tasas de interés y no subirlas en su reunión de setiembre.

El nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, ha dicho que la institución está centrada en combatir la inflación, mientras que un grupo de responsables de política monetaria reclama subidas de las tasas de interés para lograrlo.

*Con información de AFP.