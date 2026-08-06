Economía

Cayó banda señalada de alterar cajeros automáticos en todo el país: así funcionaban Los Quintis

La Fiscalía General de la Nación reportó que ya fueron judicializados.

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Redacción Semana
6 de agosto de 2026 a las 12:20 p. m.
La Fiscalía judicializó a cinco presuntos integrantes de ‘Los Quintis’, señalados de realizar el cambiazo de tarjetas en cajeros automáticos de Bogotá y otras ciudades del país.
La Fiscalía judicializó a cinco presuntos integrantes de ‘Los Quintis’, señalados de realizar el cambiazo de tarjetas en cajeros automáticos de Bogotá y otras ciudades del país. Foto: Policía Demam.

Durante la mañana de este 6 de agosto, la Fiscalía General de la Nación se pronunció tras asegurar que realizó la judicialización de una red de delincuentes que eran señalados de alterar distintos cajeros automáticos con fines de fraude bancario.

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El organismo detalló que fueron varios los elementos materiales probatorios recopilados que permitieron la judicialización de cinco presuntos integrantes de la organización delincuencial denominada Los Quintis, señalada de realizar el denominado ‘cambiazo’ de tarjetas débito y crédito para hurtar a usuarios del sistema financiero.

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Los Quintis, señalada de realizar el denominado ‘cambiazo’. Foto: Getty Images/iStockphoto

“La investigación, liderada por una fiscal de la Unidad de Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Bogotá, estableció que la organización habría operado entre 2023 y 2026. A sus integrantes se les atribuyen 13 hurtos y cerca de 250 eventos de obstaculización ilegítima de sistemas informáticos”, detalló la Fiscalía.

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En la investigación, el ente aseguró que algunos integrantes manipulaban previamente los cajeros automáticos con sustancias adhesivas para generar aparentes fallas técnicas. Otros vigilaban el lugar, simulaban realizar transacciones para transmitir confianza, ofrecían ayuda a los usuarios, observaban sus claves y realizaban el cambiazo de las tarjetas. Posteriormente, otros miembros de la organización efectuaban retiros de dinero o compras con los productos financieros obtenidos mediante engaño.

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El ente acusador atribuye a los capturados 13 hurtos y cerca de 250 eventos de obstaculización ilegítima de sistemas informáticos en distintas entidades bancarias. Foto: Getty Images/iStockphoto

Dichas conductas afectaron de manera sistemática cajeros automáticos de diferentes entidades bancarias en Bogotá, varios municipios de Cundinamarca y otras ciudades del país. Entre las víctimas fueron identificados adultos mayores, quienes eran previamente seleccionados para facilitar el engaño.

Tras la situación fueron judicializados:

  • Miguel Ángel Paredes Daza
  • Laura Valentina Orozco Romero
  • Jonathan Yesid Rojas Castiblanco
  • Héctor Javier Bautista Vargas
  • Anderson Steven Sánchez Aguilar

A estos sujetos, les fueron imputados los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado y obstaculización ilegítima de sistema informático o red de comunicaciones agravada.

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Entre las víctimas identificadas por la Fiscalía hay adultos mayores, quienes presuntamente eran seleccionados por la organización para facilitar el engaño y cometer los fraudes. Foto: Getty Images

Sin embargo, a Anderson Steve Sánchez Aguilar también le fueron imputados los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas o municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas, debido a que al momento de su captura le fueron incautadas una escopeta apta para disparar, munición calibre 16 y cartuchos para los que no contaba con autorización.