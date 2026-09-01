Después de 15 años de haberse iniciado el famoso complejo arquitectónico de uso mixto ubicado en el centro de Bogotá, conocido como BD Bacatá, ahora surge una condena judicial que para muchos ya está siendo considerada como un hito.

Esta vez, fue la Superintendencia Financiera la encargada de evaluar las acciones interpuestas por la parte demandante, previo a emitir el fallo condenatorio que, no obstante, tiene aún cabida a apelaciones. Se trata de lo que jurídicamente se conoce como “sentido de fallo”, término que fue explicado en SEMANA por un experto, quien argumenta que ello implica que “la sentencia no está aún redactada definitivamente, pero el juez ya anuncia cuál va a ser su decisión y cuáles son los fundamentos generales”.

Con esa prerrogativa, según explicó el abogado Jhon Morales a través de redes sociales, la entidad de vigilancia decidió que Acción Fiduciaria, la parte demandada, deberá devolver alrededor de 950 millones de pesos, por las ventas de comercios del proyecto BD Bacatá, en Bogotá.

El componente comercial es una de las novedades en el proceso alrededor del emblemático edificio, en cuyo proyecto de construcción, además de Acción Fiduciaria, participó BD Promotores, una empresa española y la constructora Prabyc Ingenieros.

Según Morales, aunque se han producido otras condenas alrededor de este caso, como las relacionadas con la fase hotelera y la residencial, en el caso de la etapa comercial es una novedad, pues esta parte del contrato parecía intocable, dijo el abogado.

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Así las cosas, la SuperFinanciera, adelantó el estudio, luego del cual, lograron probar que la sociedad fideicomitante no tenía ningún grado de experiencia en la realización y ejecución de este tipo de proyectos.

“Pusieron centeneras de millones de pesos de las familias en manos de una sociedad inexperta que no acreditó experiencia”, aseguró el jurista.

Panorámica Centro de Bogotá Foto: Guillermo Torres /Semana

Otro de los puntos que mencionó el abogado es que la sociedad fiduciaria, a pesar de que capturó recursos por el 90 por ciento del valor de las inversiones, no verificó que la obra avanzara al mismo ritmo.

De acuerdo con lo manifestado por Morales, la devolución de los recursos, con una cifra superior a los 950 millones de pesos más la indexación a valor presente, tendrá que hacerse en los 15 días posteriores a la ejecutoria de la decisión.

En 2021 se había decretado la liquidación de los fideicomisos alrededor del Edificio Bacatá, el que iba a ser el mayor complejo inmobiliario en la capital del país, y hoy, el viacrucis no termina.