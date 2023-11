El viacrucis del edificio Bacatá en Bogotá: esta es la cruda realidad, de puertas para adentro, que hallará la nueva liquidadora. Muchos perdieron una millonada

Pasados casi dos años, desde que se decretó la liquidación de los fideicomisos alrededor del Edificio Bacatá , que iba a ser el mayor complejo inmobiliario en la capital del país, el vía crucis no termina.

Pese a que Macías ha resuelto sendos casos de liquidación de sociedades, con BD Bacatá no la tendrá fácil.