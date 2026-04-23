SuperFinanciero defendió la restricción impuesta por el Gobierno Petro a la inversión de las AFP en el exterior

Aunque varias de las circunstancias que puso en su intervención el superintendente financiero, César Ferrari, en el Congreso de Asofondos, gremio de fondos privados de pensiones, dejan ver que si hay riesgos de incremento de la inflación, el funcionario se alineó con la posición del Gobierno en relación con la política monetaria.

Ferrari dijo que los precios internacionales de los fertilizantes han crecido en 37 %. En parte, por la subidas en los precios del petróleo, pues la urea (uno de ellos), insumo clave para la agricultura, se fabrica de los hidrocarburos.

También mencionó otras amenazas sobre los precios, como lo es el caso del advenedizo fenómeno del Niño, que cada vez parece estar más cerca y vendría con furia. “Los choques negativos son cada vez más persistentes. El comercio mundial ha seguido creciendo y en el contexto local hay un entorno retador”.

No obstante, criticó la política monetaria, que se está aplicando para controlar la inflación, según sustenta el Banco de la República, y la catalogó como muy restrictiva. Es decir, la misma argumentación del Gobierno. “Hay una manera equivocada de medir las expectativas de inflación”, dijo el funcionario, y retomó lo que también menciona el Ejecutivo: “las encuestas se hacen con inversionistas y empresarios, mientra que la inflación no afecta solo a una parte, sino a toda la población”.

“Para financiar una pensión en el sistema público se requieren 7 cotizantes”. ¿Y en el futuro qué?. Arranca Congreso de Asofondos

En relación con el tema que ocupa a los asistentes al Congreso de Asofondos, Ferrari se refirió a uno muy sensible para las AFP: la restricción normativa para que inviertan en el exterior los recursos de los ahorradores para su vejez en el sistema privado.

Al respecto, el superintendente financiero dijo que los ahorros que manejan los fondos privados de pensiones ascienden a 550 billones de pesos, una cifra enorme, equivalente al 30 % del PIB. ¿Por qué con tanto dinero el país no ha construido fábricas?. Algo pasa ahí“, señaló.

Congreso de Asofondos 2026 Foto: Asofondos / Cortesía

Ferrari puso en el auditorio las estadísticas del Sistema General de Pensiones y enfatizó en que hay 7,9 millones de personas adultas, los pensionados son 2,2 millones, sumando los del régimen público (que tiene la mayoría) y los del privado, que son solo 396.000.

A Ferrari le parece que no es tanta la diferencia entre lo que cuesta hoy el aseguramiento y lo que costaría si todos estuvieran cubiertos. Por ello, una de las conclusiones del superintendente financiero fue que el futuro pensional no depende solo de su diseño, sino de decisiones.