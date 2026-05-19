Ministra de Comercio resaltó resultados de la industria manufacturera

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, mostró satisfacción por los números que ha arrojado el sector manufacturero en las últimas semanas. Ella reportó un crecimiento del 2,9 % en el primer trimestre de 2026.

“La variación trimestral de la serie ajustada por efecto estacional y calendario fue de 2,3 % frente al trimestre inmediatamente anterior. Este resultado representa el mejor desempeño para un primer trimestre en los últimos 15 años, excluyendo el efecto del rebote posterior a la pandemia de 2021”, dijo la funcionaria.

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Según su explicación, se trata de un comportamiento relevante porque pone en evidencia la expansión de la actividad de este sector en la transformación industrial, la generación de valor agregado y la articulación de encadenamientos productivos.

“Actividades estratégicas como la fabricación de vehículos automotores crecieron 27,8 %, mientras que la metalurgia aumentó 6,6 %, evidenciando una dinámica favorable en ramas industriales con alta capacidad de impacto sobre empleo, proveedores, sofisticación productiva y capacidades tecnológicas”, agregó la ministra.

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“Lo que muestran estos resultados es que Colombia empieza a consolidar una expansión más sostenida de su capacidad productiva e industrial, en línea con la apuesta del Gobierno del presidente Gustavo Petro por fortalecer la producción nacional, avanzar en sofisticación manufacturera y generar mayor valor agregado en la economía colombiana”, concluyó Diana Marcela Morales.