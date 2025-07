Diana Marcela Morales, ministra de Comercio, Industria y Turismo: “Se ha logrado implementar la visión del programa de gobierno”

Diana Marcela Morales (D.M.): Al asumir la dirección del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, me encontré con un panorama que presentaba desafíos significativos, particularmente en la liquidez de los patrimonios autónomos como iNNpulsa y Colombia Productiva, que son el motor de nuestra política de reindustrialización. La inexistencia de recursos presupuestales adecuados para su operación había generado una ralentización, e incluso el estancamiento, de procesos clave, como las transferencias presupuestales correspondientes a la vigencia 2025.

Me complace expresar que hemos asegurado los recursos que garantizan el funcionamiento de este patrimonio por toda la vigencia 2025 y el presupuesto ya establecido para el próximo año. Esto nos permite mirar hacia adelante con optimismo y enfocarnos plenamente en la ejecución de la propuesta del presidente en materia de reindustrialización, economía popular, diversificación económica y una agenda de integración y aproximación con los diferentes bloques económicos en diversas regiones como América Latina y el Caribe, Asia y África.

Con Estados Unidos, en particular, el diálogo ha sido constante y constructivo, proponiendo medidas equilibradas con beneficios recíprocos que consolidan confianza y cooperación técnica. Mantenemos total disposición para profundizar esta agenda conjunta. En resumen, hemos “destrabado” y acelerado procesos mediante gestión estratégica, diálogo bilateral fortalecido y una visión de futuro para una integración comercial más amplia y sostenible con el mundo multipolar, entendiendo también la importancia de la relación comercial con el sur global, que es lo que nos ha pedido el presidente Petro desde nuestra llegada a esta cartera.

El principal objetivo de esta medida, que se alinea con la directriz presidencial de fortalecer la economía popular y la industria nacional, es reducir los costos de producción de nuestras empresas. Esto se logrará mediante la disminución de los aranceles aplicables a insumos y materias primas que no se fabrican en Colombia.

Es crucial destacar que esta medida ha sido diseñada cuidadosamente, tras una rigurosa metodología de análisis, para no afectar a los productores locales de esos insumos, asegurando así un equilibrio y protegiendo toda la cadena productiva. Gracias a este análisis técnico, hemos identificado 37 subpartidas, mayormente correspondientes a hilados de algodón, que no cuentan con producción nacional registrada.

La reducción del arancel en estos casos se convierte en una victoria para nuestra industria de confecciones y calzado, al permitirles acceder a insumos más competitivos sin perjudicar a los productores internos. Las proyecciones de impacto en la industria son altamente positivas. Esperamos que esta medida no solo mejore la competitividad de nuestras confecciones en el mercado interno y externo, sino que también contribuya de manera significativa a mejorar el panorama del contrabando en el país.

Al hacer que la producción formal sea más competitiva en costos, desincentivamos la entrada ilegal de productos y protegemos los empleos y las empresas colombianas. Es importante resaltar que este decreto constituye una primera fase de las medidas gubernamentales. Actualmente, nos encontramos planeando otra iniciativa enfocada en la importación de telas que no se producen en Colombia.

Por supuesto, continuaremos con nuestra participación en los escenarios de negociación, especialmente en el que está previsto para el lunes 21 de julio a las 11:00 a.m., y contribuiremos de forma diligente todo lo que esté al alcance de nuestras competencias para consolidar el acuerdo preliminar que expuse en la pregunta anterior y que terminan siendo soluciones efectivas que garanticen la estabilidad de la cadena del arroz.

Estos son destinos que requieren una apuesta integral, como la que estamos ejecutando hoy desde esta cartera. A pesar del panorama de seguridad y los desafíos que atraviesa el país, las cifras respaldan de manera contundente esta apuesta. Por ejemplo, en 2024, Colombia alcanzó una cifra récord de 6,9 millones de visitantes no residentes, superando los 6,2 millones registrados en 2023, según datos oficiales de Migración Colombia.

Para 2025, manteniendo la perspectiva de crecimiento sostenido, proyectamos alcanzar los 7,5 millones de visitantes no residentes (logrando la meta inicialmente proyectada para 2026) e incrementar en un 15% el ingreso de divisas. Esto reafirma que el turismo no es solo una alternativa, sino una oportunidad real y estratégica para transformar el país desde los territorios, con equidad, sostenibilidad y paz, tal como lo concibe la visión del presidente Petro. Está absolutamente clara la hoja de ruta para convertir al turismo en el principal eje de desarrollo del país, y la estamos ejecutando con determinación y resultados tangibles.

D.M.: Al asumir el cargo como Ministra de Comercio, Industria y Turismo, mi prioridad fue abordar la situación financiera de iNNpulsa y Colombia Productiva. En los primeros procesos de empalme, identifiqué que la complejidad no residía solo en la escasez de recursos, sino en la falta de decisión y claridad en la unificación de los patrimonios, lo que generaba duplicidades y una gestión ineficiente.

La situación en materia de financiamiento de dos entidades bandera del gobierno, centradas en las economías populares, los jóvenes y el emprendimiento, obedecía a la ausencia de un marco financiero consolidado. Para rectificar esta situación, el presidente Gustavo Petro desde mi nombramiento me insistió en la necesidad de la unificación de los dos patrimonios. De esta manera y dando cumplimiento al Artículo 305 del Plan Nacional de Desarrollo y al Decreto 0276 de 2025, lideramos el proceso que culminó con la celebración del Contrato de fiducia mercantil con Fiducoldex el pasado 29 de junio.

Este hito fue fundamental, ya que permitió formalizar la creación del patrimonio autónomo iNNpulsa Colombia. Esta acción no solo demuestra la capacidad de ejecución del gobierno y esta cartera, sino que establece una base financiera y operativa sólida. La unificación de iNNpulsa con Colombia Productiva, ahora consolidada bajo el nuevo patrimonio de iNNpulsa Colombia, es la respuesta estratégica para garantizar la sostenibilidad y el impacto de ambas entidades.

Respecto a la operatividad futura, podemos dar un parte de absoluta tranquilidad. Si bien al inicio el Ministerio no contaba con los recursos necesarios para la operación plena, nuestra gestión fue clave para asegurar una partida presupuestal por parte del Ministerio de Hacienda. Estos recursos garantizan el correcto funcionamiento de los patrimonios durante el proceso de transición hacia el nuevo iNNpulsa Colombia.

El nuevo patrimonio estará en pleno funcionamiento muy pronto, con todos los recursos necesarios para operar lo que resta del año, asegurando que las iniciativas clave para las economías populares y la reindustrialización y otras iniciativas de fortalecimiento productivo y comercial no se detengan.

D.M.: Sí. Han sido varios los momentos en los que, como muchas familias colombianas, he vivido el dolor del conflicto: la pérdida de nuestros seres más queridos, las amenazas, el temor. Vengo de un territorio como Arauca, profundamente marcado por la guerra, pero también por la dignidad y la esperanza.

Esa experiencia, lejos de endurecerme, me ha reafirmado en una convicción: Colombia necesita reconciliación, y necesita justicia social para que esa reconciliación sea duradera. Haber sido testigo directo del conflicto me obliga a pensar la política y la gestión pública no como ejercicios de poder, sino como herramientas para sanar, para transformar la vida de la gente, para cerrar las brechas que nos han llevado históricamente a la violencia.