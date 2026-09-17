Dólar en Colombia este 17 de septiembre, después de la decisión de encarecimiento de créditos en EE. UU. Así abrió la divisa

Una gran expectativa hay este jueves 17 de septiembre, por el comportamiento que tendrá el dólar en Colombia, luego de la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos, de subir las tasas de interés de referencia en 0,25 puntos básicos, lo que las deja en el rango de 3,75 y 4 %.

Con ese precedente, según la Bolsa de Valores de Colombia, el dólar abrió en 3.130 pesos, una ligera subida frente a la tasa representativa del mercado-TRM para hoy que es de $3.128,46.

Gráfico precio del dolar

A medida que la jornada avanzaba el precio de la divisa daba señales de moverse a la baja. En promedio, la moneda estadounidense se negociaba en 3.124,50 pesos, mientras que se registraban precios mínimos de 3.120 pesos.

En el entorno global, el petróleo, que tiene mucho que ver con el comportamiento del dólar, cedía, bajando a 101,99 dólares por barril tras una escalada que casi lo llevó a los 110 dólares, en medio de las tensiones persistentes en el conflicto en Oriente Medio.

Hay que señalar que, en el entorno global, el dólar caía en 0,24 % en las primeras horas de la jornada, pues las señales que envió la FED, si bien ponen en alerta a los inversionistas, para mover sus recursos hacia donde les genere mayor rentabilidad, el mensaje que pareció enviar el presidente del Banco Central estadounidense Kevin Warsh parece ser de mesura a la hora de apretar mucho con el encarecimiento de los créditos.

Kevin Warsh, nuevo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Foto: AFP

Sin embargo, el experto dio muestras de que su política monetaria estará de la mano con la idea de combatir la inflación en Estados Unidos, que ya lleva cierto tiempo al alza, distante de la meta, que para ellos, es del 2 %.

¿Volatilidad?

Para la jornada de este jueves 17 de septiembre, el dólar, desde la apertura, tuvo cierto movimiento al alza. No obstante, el peso colombiano sigue en su posición de fortaleza frente a la moneda estadounidense que ya acumula una caída cercana al 16,7 % frente al peso en lo corrido de 2026.