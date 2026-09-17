¿Cuánto gastan los colombianos en Amor y Amistad? Este es el promedio

La celebración del Día del Amor y la Amistad se mantiene como una de las fechas relevantes para el consumo en Colombia, con un creciente componente de compras en línea. De acuerdo con datos de Tiendanube, el ticket promedio por compra por persona durante septiembre alcanza los $145.128.

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La cifra se conoce en un contexto en el que ocho de cada diez colombianos celebrará esta fecha y seis de cada diez participará en el tradicional juego del amigo secreto, según una encuesta de Fenalco.

En cuanto al presupuesto destinado a los regalos, el 40 % de los consumidores prevé gastar entre $50.000 y $100.000, mientras que el 23 % destinará entre $100.000 y $200.000. Otro 29 % gastará hasta $50.000 y el 8 % contempla desembolsar más de $200.000.

El comercio electrónico también refleja cambios en las preferencias de los consumidores. Durante estas semanas, Tiendanube reportó un aumento en las compras de categorías como decoración para el hogar, cosméticos y juegos de consola, productos que responden a diferentes gustos y estilos de vida de quienes celebran la fecha.

Según Fenalco, ocho de cada diez colombianos celebrará el Día del Amor y la Amistad y seis de cada diez participará en el tradicional juego del amigo secreto. Foto: Tiendanube

Por regiones, Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Santander concentran las mayores compras en línea durante la temporada, de acuerdo con los datos de la plataforma. Esto muestra que la actividad comercial asociada con la fecha tiene presencia en distintas zonas del país y que los canales digitales se han convertido en una alternativa para adquirir regalos y detalles.

Los medios de pago muestran, además, una diversidad de opciones. Las transferencias representan el 37 % de las transacciones, seguidas por las tarjetas de crédito, con un 17 %, y las billeteras virtuales, con un 13 %. El efectivo concentra un 9 % de las compras y las tarjetas débito, un 4 %. Por su parte, los medios de pago personalizados representan el 20 %.

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“Amor y Amistad se ha consolidado como una de las fechas más importantes para el comercio electrónico en Colombia”, afirmó Augusto Otero, Latam Expansion Head en Tiendanube.

Para los emprendedores y pequeñas empresas, la temporada representa una oportunidad para incrementar sus ventas mediante canales digitales, en un periodo en el que los consumidores destinan parte de su presupuesto a regalos y detalles para parejas, amigos y familiares. La combinación entre compras digitales y diferentes alternativas de pago permite que los consumidores puedan realizar sus adquisiciones de acuerdo con sus preferencias durante esta celebración.