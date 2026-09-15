Del Caribe a los Llanos: estos son los destinos más buscados por los colombianos para disfrutar Amor y Amistad

La celebración de Amor y Amistad se llevará a cabo este sábado 19 de septiembre y, para quienes quieren convertir la fecha en una escapada de fin de semana, las búsquedas de los viajeros colombianos muestran varias alternativas con destinos diferentes a los que habitualmente encabezan los rankings nacionales.

Según datos de la plataforma Booking, Villavicencio, Cali, Villa de Leyva, Coveñas y Santa Marta se encuentran entre los diez destinos nacionales más buscados por los colombianos para estadías entre el 18 y el 21 de septiembre de 2026, de acuerdo con búsquedas realizadas en la plataforma entre el 1 y el 28 de agosto.

“El ranking combina algunos de los destinos que tradicionalmente despiertan mayor interés entre los viajeros colombianos con ciudades intermedias, destinos de montaña y alternativas de playa. Una diversidad de opciones que permite celebrar Amor y Amistad de distintas maneras, ya sea con una escapada en pareja, un viaje entre amigos o simplemente aprovechando el fin de semana para cambiar de escenario”, señaló Booking.

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Estos son los 10 destinos nacionales más buscados para el fin de semana de Amor y Amistad:

1. Cartagena de Indias

2. Santa Marta

3. San Andrés

4. Bogotá

5. Medellín

6. Coveñas

7. Villa de Leyva

8. Cali

9. Barranquilla

10. Villavicencio

Entre ellos, la plataforma de viajes destacó algunos destinos con propuestas diferentes para quienes todavía están buscando inspiración para celebrar la fecha viajando:

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Santa Marta

Santa Marta es, entre los cinco destinos seleccionados, el que ocupa la posición más alta del ranking general: se ubica como el segundo destino nacional más buscado para estadías durante el fin de semana de amor y amistad.

Su atractivo está en la posibilidad de construir distintos tipos de escapada desde un mismo destino. Playa, gastronomía, vida urbana y acceso a escenarios naturales permiten adaptar el viaje tanto a quienes buscan descansar como a quienes prefieren dedicar el fin de semana a explorar.

Coveñas

Para quienes prefieren celebrar junto al mar, Coveñas ocupa el sexto puesto entre los destinos nacionales más buscados por los colombianos para este fin de semana. Sus playas y ambiente costero ofrecen un escenario diferente para viajar en pareja o con amigos. Los días pueden transcurrir entre jornadas frente al mar, gastronomía del Caribe y recorridos por los alrededores, haciendo de la celebración una excusa para desconectarse de la rutina.

Coveñas, Sucre. Foto: Créditos: Departamento Nacional de Planeación / API

Villa de Leyva

En la séptima posición apareció Villa de Leyva. Su arquitectura colonial y sus paisajes boyacenses hacen del destino una opción para quienes imaginan Amor y Amistad a un ritmo más tranquilo.

Además de recorrer su Plaza Mayor y las calles del centro histórico, el viaje puede extenderse hacia los paisajes y atractivos de sus alrededores, convirtiendo una escapada corta en una oportunidad para combinar gastronomía, historia y naturaleza.

Villavicencio

En el décimo lugar del ranking apareció Villavicencio, una alternativa para quienes quieren dejar atrás por unos días el ritmo de las grandes ciudades y acercarse a los paisajes y sabores de los Llanos Orientales.

La puerta de entrada al Meta permite combinar naturaleza y gastronomía con expresiones culturales propias de la región. Para un fin de semana de Amor y Amistad, el plan puede ir desde probar platos tradicionales de la cocina llanera hasta recorrer los alrededores de la ciudad y descubrir paisajes que ofrecen un cambio de escenario sin necesidad de salir del país.