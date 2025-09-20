Suscribirse

El maratón perfecto de series y películas para ver este fin de semana de Amor y Amistad en Prime Video

Prime Video presentó una selección especial de sus mejores entregas románticas.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

20 de septiembre de 2025, 10:40 a. m.
Plan familiar
Esta es la excusa perfecta para disfrutar de series y películas románticas. | Foto: Getty Images

Este fin de semana, del 20 y 21 de septiembre, es la excusa perfecta para disfrutar de series y películas románticas en el marco de la celebración de Amor y Amistad.

Durante este mes, miles de parejas en Colombia celebran esta fecha con salidas a comer, paseos, pícnics, pero también están los que se quedan en casa para hacer un plan diferente.

Por lo tanto, Prime Video presentó una selección especial de sus mejores entregas románticas, para volverse su aliado ideal durante este fin de semana cargado de mucho amor.

“Si este mes la celebración es desde casa, en pareja, con amigos o en modo ‘despecho total’, Prime Video tiene la compañía perfecta”, dice la plataforma de streaming.

Sala de estar acogedora con sofá, manta y televisión encendida mostrando una plataforma de streaming.
Una noche de películas en casa puede ser el plan perfecto. | Foto: Getty Images/PhotoAlto

Películas y series

Culpa Mía y Culpa Tuya

Basadas en los libros de Mercedes Ron, estas dos películas cuentan la historia intensa y apasionada de Noah y Nick. Lo que comenzó como un fenómeno en Wattpad se transformó en un éxito mundial en Prime Video, con Culpa Tuya posicionándose como una de las producciones originales internacionales más vistas del servicio.

La historia llegará a su clímax con Culpa Nuestra, el esperado final de la trilogía, que se estrenará el 17 de octubre. Una película imperdible para quienes han seguido este romance desde el inicio.

Maxton Hall (Temporada 1)

Inspirada en la novela Save Me, de Mona Kasten, esta serie original alemana narra el romance entre Ruby Bell, una estudiante becada, y James Beaufort, el heredero de una familia poderosa, en un mundo de secretos, clases sociales y tensión emocional.

Además, como antesala al estreno de su segunda temporada, ya está disponible Maxton Hall: Reencuentro, la emotiva reunión del elenco, compuesto por Harriet Herbig-Matten, Damian Hardung, Sonja Weißer, Ben Felipe, Runa Greiner, Govinda Gabriel, Justus Riesner, Andrea Guo, Eli Riccardi, Frederic Balonier y Martin Neuhaus.

El 7 de noviembre se estrena la segunda temporada, que promete aún más drama, desafíos y una evolución en la historia de Ruby y James.

El verano en que me enamoré

Este universo creado por Jenny Han sigue tocando corazones con una tercera y última temporada llena de nostalgia, triángulos amorosos y decisiones difíciles.

Es el momento de sumergirse con las tres temporadas disponibles de la serie, la cual concluirá su historia con una película, escrita y dirigida por Jenny Han.

Aunque los detalles de la trama aún no se han revelado, la inesperada noticia se dio a conocer esta semana durante la alfombra roja de la celebración del final de la producción en París, Francia.

