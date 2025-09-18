Cultura
30 canciones para dedicar en amor y amistad a su pareja y a familiares; están en lo más escuchado
En el mes de septiembre, muchos disfrutan compartir su música favorita con sus seres queridos.
Amor y amistad es una de las fechas más esperadas del año para las personas que se encuentran en una relación de pareja y disfrutan compartir tiempo de calidad con las personas de su alrededor, pues se convierte en la oportunidad perfecta para festejar y cultivar momentos de alegría.
En medio de esta celebración se suelen dar una gran cantidad de detalles, cartas y todo tipo de reconocimientos para expresar un sentimiento especial.
Dedicar canciones nunca pasa de moda y en el mes de septiembre miles de personas hacen sus homenajes, ya sea por mensaje privado o a través de diversas publicaciones en redes sociales.
Teniendo en cuenta esto, se ha seleccionado un listado de 30 canciones que se pueden dedicar en el mes del amor y la amistad para alegrar a las personas más importantes de su vida.
Canciones que puede dedicar en amor y amistad en español:
En esta categoría destacan géneros como el pop, la balada romántica, el rock, pop rock, música regional, banda, vallenato, clásicos melódicos y pop latino actual.
- Contigo – Joaquín Sabina
- Te Amo – Franco de Vita
- Bendita tu luz – Maná ft. Juan Luis Guerra
- Te conozco – Ricardo Arjona
- Eres – Café Tacvba
- Por amarte así – Cristian Castro
- Que me alcen al cielo – Los Inquietos del Vallenato
- Yo no me doy por vencido – Luis Fonsi
- Quererte bonito – Elena Rose ft. Sebastián Yatra
- Amigos – Enanitos Verdes
- El color de tus ojos – Banda MS
- Un beso y una flor – Nino Bravo
- Amor completo – Mon Laferte
- Te regalo – Carla Morrison
- Solo para ti – Camila
- A donde vamos - Morat
Canciones que puede dedicar en amor y amistad en inglés:
En cuanto a las canciones en inglés resaltan los ritmos pop, pop soul, R&B, soul, clásicos del soul, clásicos del rock y country romántico.
- Just the Way You Are – Bruno Mars
- Perfect – Ed Sheeran
- Make You Feel My Love – Adele
- All of Me – John Legend
- Thinking Out Loud – Ed Sheeran
- Because You Loved Me – Celine Dion
- Count on Me – Bruno Mars
- A Thousand Years – Christina Perri
- I Will Always Love You – Whitney Houston
- Stand by Me – Ben E. King
- Your Song – Elton John
- Halo – Beyoncé
- My Best Friend – Tim McGraw
- Lean on Me – Bill Withers
- You’re Beautiful – James Blunt