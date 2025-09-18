Suscribirse

30 canciones para dedicar en amor y amistad a su pareja y a familiares; están en lo más escuchado

En el mes de septiembre, muchos disfrutan compartir su música favorita con sus seres queridos.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

19 de septiembre de 2025, 1:32 a. m.
Estas son algunas de las canciones que puede dedicar en septiembre.
Estas son algunas de las canciones que puede dedicar en septiembre. | Foto: Getty Images

Amor y amistad es una de las fechas más esperadas del año para las personas que se encuentran en una relación de pareja y disfrutan compartir tiempo de calidad con las personas de su alrededor, pues se convierte en la oportunidad perfecta para festejar y cultivar momentos de alegría.

En medio de esta celebración se suelen dar una gran cantidad de detalles, cartas y todo tipo de reconocimientos para expresar un sentimiento especial.

Dedicar canciones nunca pasa de moda y en el mes de septiembre miles de personas hacen sus homenajes, ya sea por mensaje privado o a través de diversas publicaciones en redes sociales.

Amor y Amistad se celebra el 20 de septiembre.
Amor y Amistad se celebra el 20 de septiembre. | Foto: Getty Images

Teniendo en cuenta esto, se ha seleccionado un listado de 30 canciones que se pueden dedicar en el mes del amor y la amistad para alegrar a las personas más importantes de su vida.

Contexto: Ojo al dato: este es el día de la semana más barato para ir a cine y disfrutar de los estrenos en septiembre

Canciones que puede dedicar en amor y amistad en español:

En esta categoría destacan géneros como el pop, la balada romántica, el rock, pop rock, música regional, banda, vallenato, clásicos melódicos y pop latino actual.

  • Contigo – Joaquín Sabina
  • Te Amo – Franco de Vita
  • Bendita tu luz – Maná ft. Juan Luis Guerra
  • Te conozco – Ricardo Arjona
  • Eres – Café Tacvba
Café Tacvba - Eres (Video Oficial)
  • Por amarte así – Cristian Castro
  • Que me alcen al cielo – Los Inquietos del Vallenato
  • Yo no me doy por vencido – Luis Fonsi
  • Quererte bonito – Elena Rose ft. Sebastián Yatra
  • Amigos – Enanitos Verdes
  • El color de tus ojos – Banda MS
Contexto: Antes de descargar una aplicación de citas, preste atención a estos detalles para no ser víctima de fraudes y estafas
  • Un beso y una flor – Nino Bravo
  • Amor completo – Mon Laferte
  • Te regalo – Carla Morrison
  • Solo para ti – Camila
  • A donde vamos - Morat
Morat - A Dónde Vamos (Video Oficial)

Canciones que puede dedicar en amor y amistad en inglés:

En cuanto a las canciones en inglés resaltan los ritmos pop, pop soul, R&B, soul, clásicos del soul, clásicos del rock y country romántico.

  • Just the Way You Are – Bruno Mars
  • Perfect – Ed Sheeran
  • Make You Feel My Love – Adele
  • All of Me – John Legend
John Legend - All of Me (Official Video)
  • Thinking Out Loud – Ed Sheeran
  • Because You Loved Me – Celine Dion
  • Count on Me – Bruno Mars
  • A Thousand Years – Christina Perri
Christina Perri - A Thousand Years [Official Music Video]
  • I Will Always Love You – Whitney Houston
  • Stand by Me – Ben E. King
  • Your Song – Elton John
  • Halo – Beyoncé
  • My Best Friend – Tim McGraw
  • Lean on Me – Bill Withers
  • You’re Beautiful – James Blunt
James Blunt - You&#39;re Beautiful (Official Music Video) [4K]

