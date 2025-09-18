Ojo al dato: este es el día de la semana más barato para ir a cine y disfrutar de los estrenos en septiembre

Con el fin de satisfacer el ánimo de entretener, tanto a nivel personal como familiar, las personas incluyen en su rutina, sobre todo de los fines de semana, ir a cine, uno de los planes favoritos de las personas.

Para los cinéfilos, hay una gran variedad de géneros y categorías que pueden explorar, como el terror, el drama, la comedia, el suspenso, entre otros.

Sala de cine. | Foto: Getty Images

Aunque es un plan asequible para muchos, hay quienes buscar ir a las funciones de una manera más económica, y por esta razón, buscan en los que los cinemas tienen un precio más económico para poder llegar.

Días más baratos para ir a cine en Bogotá

Si bien la mayoría de los cinemas aplica este método, los días seleccionados varían.

En el caso de Cine Colombia, las personas encargadas y a través de su página web señalaron que únicamente los miércoles, las personas podrán ingresar a sus salas de cine para cualquier función y en cualquier horario establecido del día, pagando la mitad del precio normal. Sin embargo, hacen la salvedad de que solamente aplica si dicho día no es festivo en la ciudad.

Para Cinemark los días de descuento son los martes y miércoles, y aplica igual que en Cine Colombia, para cualquier función y en el horario elegido. Igualmente, se basa en qué funciones estén disponibles en el momento.

Comprar boletas y comida de cine con Daviplata puede salir más barato: cómo acceder a este beneficio. | Foto: agencia 123rf

Además de señalar que tampoco aplica para los días feriados, señalan en su página web que no es acumulable con otras promociones y que las tarifas están sujetas a cambios sin aviso previo alguno.

De igual forma, el martes y miércoles aplica para los Cinemas Procinal y quedan también a mitad de precio. En este cinema, las personas tienen una opción y es inscribirse a ‘Cine fans’ para acumular cashback.

Este sistema quiere decir que por cada vez que una persona asista a ver una película, acumulará puntos que luego podrá redimir para comprar comidas y bebidas dentro del cinema.

Por último, Royal Films también se queda con los días martes y miércoles con un descuento del 50 %. Para este cine, se aclara que únicamente es válido en formatos 2D, 2D Ultra, 3D y otras.