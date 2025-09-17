Estas son las películas que se estrenarán en Cine Colombia el 18 de septiembre

Cine Colombia, la empresa colombiana que se encarga de distribuir y exhibir producciones cinematográficas, presentará esperados estrenos en sus pantallas el próximo jueves, 18 de septiembre de 2025.

Estas son las ocho películas de diferentes géneros como terror, comedia, thriller, drama, animación y documental que podrán disfrutar en cines.

1. El gran viaje de tu vida

Sarah y David se conocen en la boda de un amigo en común, sin esperarlo el destino los juntará, haciendo que vivan aventuras, momentos de fantasía que les recordarán situaciones de su pasado y comprenderán por qué se encuentran ahí, teniendo la oportunidad de cambiar su futuro.

Una producción estadounidense dirigida por el cineasta coreano Kogonada, protagonizada por la famosa Margot Robbie y el reconocido actor irlandés Colin Farrell.

2. Camina o muere

Este thriller es una adaptación a la primera novela escrita por Stephen Hawking y dirigida por Francis Lawrence, el creador de la saga de Los juegos del hambre. Una película en la que un grupo de adolescentes caminará hasta poner en riesgo sus vidas.

3. Una velada con Dua Lipa

Un concierto memorable e inolvidable en el que la cantante interpretó sus éxitos más representativos en el Royal Albert Hall de Londres junto a la Heritage Orchestra, Elton John y otros grandes artistas. Incluye reflexiones de la artista sobre su carrera profesional y sus experiencias personales.

Dua Lipa. | Foto: Getty Images

4. 200 % Lobo

Una aventura animada donde el lobo Freddy Lupin tiene como objetivo demostrar que el coraje no depende del pelaje. Sin embargo, cuando se le malinterpreta un deseo, tiene que enfrentarse a villanos, unir fuerzas con aliados y no poner en peligro el mundo mágico.

5. La infiltrada

Una producción basada en la historia real de Aranzazu Berradre Marín, nombre con el que la agente de la Policía Nacional se infiltró en la banda terrorista ETA durante ocho años, en los que se vio obligada a cortar lazos familiares y realizar misiones con el fin de salvar la vida de otros.

6. Raqa: guerra secreta

El espía internacional Haibala y la enfermera Malika llegan a Raqa, un estado islámico con el objetivo de capturar a Jordano, uno de los líderes más buscados del ISIS, al llegar como infiltrados ponen en riesgo su vida, pero deben confiar el uno en el otro.

7. Batman Azteca: choque de imperios

Un joven azteca vive una tragedia cuando su padre es asesinado por los conquistadores españoles. Yohualli escapa a Tenochtitlan para advertir al rey Moctezuma y a su sumo sacerdote, Yoka, del peligro inminente.

8. Nadie sabe quién soy yo