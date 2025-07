Cine Colombia diversifica su negocio con restaurantes, snacks y cultura para cumplir su meta de facturar $1 billón

Así, aparecen cuatro nuevas divisiones para la empresa. La primera, de proyectos especiales, que abrió con una iniciativa en el norte de Bogotá, en un proyecto icónico: Lúmina. “Este es el primero, pero los siguientes no necesariamente tienen que ser una réplica. Simplemente, proyectos donde no va a haber cines. En Lúmina hay cines porque es la transición, es la nostalgia, es el primero, pero ya en los próximos no va a haber cines”, explica Falah.

Insistió en que replicar un proyecto como Lúmina será muy difícil, no solo por su inversión, sino por aspectos como la ubicación. Lúmina está, por ejemplo, en una de las mejores esquinas del norte de Bogotá. Cine Colombia ya inició el diseño de su segundo proyecto especial, que en esta oportunidad no tendrá cines. Estará ubicado en Cali. “Queda en la Avenida Primera, en Cali, donde está la peatonal que se hizo hace muchos años y que embellecieron aún más con la COP16. Cine Colombia tenía ahí unos cinemas muy antiguos, y además un lote sobre la misma avenida que colindaba con los cinemas. Ya tumbamos los cinemas, limpiamos el lote y estamos terminando el diseño para arrancar la construcción”, asegura Falah, quien explica que esta iniciativa tendrá música, bar “muy importante”, interno y al aire libre, y gastronomía. “Estamos terminando de afinar”, agrega.

La segunda división es la incursión al negocio de restaurantes. Ya abrió el flagship de su marca Cinepolitana, que queda en el Parque de la 93, en una exclusiva zona de Bogotá. “Vamos a abrir muchos más”, anticipa Falah, aunque por ahora no tiene un número exacto, porque depende, entre otros factores, de uno clave: la ubicación. Su meta es convertirse en una de las cadenas de restaurantes especiales más importantes de Colombia, con sitios de distinta gastronomía, “de primer nivel”. Serán manejados directamente, y no bajo el modelo de franquicias.

“Lo que más daño hizo para el cine (más que las plataformas) es el hábito. Recuperar un hábito no es algo que uno lo hace de la noche a la mañana. Eso es lo más difícil”, sentencia el presidente de Cine Colombia. Y, además, después de que los estudios sacaron sus plataformas, también entraron otras como Apple o Amazon, que son incluso más grandes que los estudios de Hollywood, en medio de un proceso de consolidación de estos últimos. “El negocio está pasando por una incertidumbre, por un cambio de todo tipo, que todavía sigue. Entonces no sabemos exactamente cómo va a terminar. Pero el cine seguirá creciendo”, afirma Falah.

Falah no se pronunció ante la reforma tributaria porque no se conocen los detalles. Ante la reforma laboral, considera que va a encarecer el costo laboral para las empresas, particularmente para aquellas que tienen trabajo nocturno, dominical y festivo, “como es el caso nuestro”. Y añade: “Me preocupa que eso, en lugar de disminuir el desempleo, puede que lo incremente, porque muchas empresas no tienen cómo absorber esa alza de costos. Entonces tienen dos alternativas: absorberla y reducir de una manera sustancial sus márgenes, o no poder darles empleo a tantas personas”.