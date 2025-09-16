Las películas son creaciones audiovisuales que funcionan como una forma de entretenimiento, arte y comunicación. A través de estas producciones los espectadores pueden vivenciar emociones, sentimientos e incluso, explorar mundos imaginarios.

Algunos directores se adentran en las regiones más oscuras de la mente humana, explorando aspectos y profundos como el comportamiento del hombre bajo circunstancias que pueden llegar a ser extremas. Suelen centrarse en factores como el poder, la culpa, la obsesión o el aislamiento.

5. El experimento, Oliver Hirschbiegel (2001)

Una película en la que 20 hombres son voluntarios en un experimento en el que buscan conocer el comportamiento humano bajo el poder, la autoridad y la sumisión, tras permanecer encerrados en una prisión simulada con los roles de guardias y prisioneros.

4. Kill List, Ben Wheatley (2011)

Un tráiler de terror con una duración de 95 minutos que ha logrado captar la atención de los espectadores, pues Jay y Gal son dos exsoldados que se convierten en asesinos, luego aceptar una propuesta de un personaje desconocido.

Este dúo de amigos llevan varios meses sin trabajo y a cambio de matar a tres personas que se encuentran en una lista recibirán una alta suma cantidad de dinero, una tarea que cada vez se vuelve más siniestra.

3. Corazón satánico, Alan Parker (1987)

Harry Angel es un detective contratado por buscar a un cantante que desapareció de manera misteriosa. Sin embargo, a medida que realiza su labor se ve involucrado en medio de dos asesinatos y la investigación toma un giro inesperado.

El reparto está compuesto por los reconocidos actores y actrices: Robert De Niro, Mickey Rourke, Lisa Bonet, Charlotte Rampling, quienes interpretan a los personajes principales.

2. No se lo digas a nadie, Guillaume Canet (2006)

La esposa de Alex Beck fue asesinada y desde ese momento le llora por ocho años hasta que recibe un correo en el que parece indicar que Margot sigue con vida. Una fotografía que hace que este hombre salga de su dolor y empiece la búsqueda por saber lo sucedido.

1. Los cronocrímenes, Nacho Vigalondo (2007)

Una película de suspenso y ciencia ficción, en donde Héctor se encuentra en el bosque cuando es atacado por un hombre que tiene unas tijeras y una venda rosa en la cara, al huir llega a un laboratorio donde halla una misteriosa máquina.