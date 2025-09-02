Suscribirse

Las 10 mejores películas de Netflix y HBO que no deberá perderse esta semana

Estas son las películas que se encuentran en tendencia y son las más aclamadas por el público.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

2 de septiembre de 2025, 10:24 p. m.
Netflix y HBO son unas de las plataformas de streaming más populares en las que se encuentran diversidad de películas, series, documentales e incluso juegos interactivos que logran captar la atención de los usuarios.

A continuación, las cinco mejores películas de cada plataforma que se encuentran en el top y no debería perderse esta semana.

Netflix

5. Mi amigo Enzo

Una película con una duración de una hora y 50 minutos, en la que un perro relata su historia y las lecciones que aprendió de su dueño, un piloto de carreras que se enamora y forma una familia mientras enfrenta momentos difíciles.

4. Un hombre abandonado

Baran desea volver a construir su vida, después de haber cumplido una sentencia que su familia lo obligó a aceptar, pues había sido su hermano mayor el verdadero culpable. En ese proceso de querer cambiar, uno de sus seres queridos sufre un accidente y es Lidya, su sobrina, quien lo ayudará a hacer su vida, mientras la cuida.

3. El club del crimen de los jueves

Una película que se estrenó el 28 de agosto y se ha mantenido en el top 10 en 91 países. Trata sobre un grupo de cuatro jubilados que ama resolver casos antiguos y deciden convertirse en detectives, por lo que se ven envueltos en un verdadero homicidio.

2. Las guerreras k-pop

Las superestrellas del k‑pop Rumi, Mira y Zoey que cuando no están llenando estadios, usan sus superpoderes secretos para proteger a sus fans de amenazas sobrenaturales.

1. Caerás

La película alemana que se desarrolla en España y se basa en relaciones amorosas, drama, complicaciones familiares, deseo y mentiras, aventuras románticas en la que todo comienza cuando Lili viaja a Mallorca a visitar a su consanguínea Valeria.

Valeria tiene un noviazgo con un hombre llamado Manu, con quien piensa abrir un negocio y casarse en cuatro meses. Sin embargo, a su hermana le parece que van muy rápido e intenta conocer más sobre su cuñado.

HBO

4. Wicked

Cynthia Erivo y Ariana Grande protagonizan una adaptación del musical que explora la historia jamás contada de las brujas rivales de Oz, en la que Elphaba va en busca de su verdadero poder y forja una amistad con una estudiante popular llamada Glinda.

3. Pecadores

Dos hermanos gemelos regresan a su ciudad natal para comenzar de nuevo y descubrir las problemáticas de sus vidas pasadas, pero allí descubren que un gran mal espera al acecho para recibirlos.

2. Destino Final: Lazos de sangre

Una película de terror en la que una joven universitaria tiene pesadillas sobre un accidente y descubre una maldición de muerte ligada a su familia y el sexto capítulo de la sangrienta franquicia te transporta al origen del retorcido sentido de justicia de la Muerte.

1. Minecraft

Es la primera adaptación en vivo para la pantalla grande del videojuego más vendido de todos los tiempos y se trata sobre un misterio portal que dirige a los protagonistas a un extraño país llamado Supramundo y para volver a casa viven una mágica búsqueda con un artesano.

