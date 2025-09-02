Netflix y HBO son unas de las plataformas de streaming más populares en las que se encuentran diversidad de películas, series, documentales e incluso juegos interactivos que logran captar la atención de los usuarios.

A continuación, las cinco mejores películas de cada plataforma que se encuentran en el top y no debería perderse esta semana.

Netflix

5. Mi amigo Enzo

Una película con una duración de una hora y 50 minutos, en la que un perro relata su historia y las lecciones que aprendió de su dueño, un piloto de carreras que se enamora y forma una familia mientras enfrenta momentos difíciles.

Baran desea volver a construir su vida, después de haber cumplido una sentencia que su familia lo obligó a aceptar, pues había sido su hermano mayor el verdadero culpable. En ese proceso de querer cambiar, uno de sus seres queridos sufre un accidente y es Lidya, su sobrina, quien lo ayudará a hacer su vida, mientras la cuida.

Un hombre abandonado, una de las películas más vistas de Netflix. | Foto: Captura de Tudum by Netflix / Netflix

3. El club del crimen de los jueves

Una película que se estrenó el 28 de agosto y se ha mantenido en el top 10 en 91 países. Trata sobre un grupo de cuatro jubilados que ama resolver casos antiguos y deciden convertirse en detectives, por lo que se ven envueltos en un verdadero homicidio.

2. Las guerreras k-pop

Las superestrellas del k‑pop Rumi, Mira y Zoey que cuando no están llenando estadios, usan sus superpoderes secretos para proteger a sus fans de amenazas sobrenaturales.

1. Caerás

La película alemana que se desarrolla en España y se basa en relaciones amorosas, drama, complicaciones familiares, deseo y mentiras, aventuras románticas en la que todo comienza cuando Lili viaja a Mallorca a visitar a su consanguínea Valeria.

Valeria tiene un noviazgo con un hombre llamado Manu, con quien piensa abrir un negocio y casarse en cuatro meses. Sin embargo, a su hermana le parece que van muy rápido e intenta conocer más sobre su cuñado.

HBO

4. Wicked

Cynthia Erivo y Ariana Grande protagonizan una adaptación del musical que explora la historia jamás contada de las brujas rivales de Oz, en la que Elphaba va en busca de su verdadero poder y forja una amistad con una estudiante popular llamada Glinda.

3. Pecadores

Dos hermanos gemelos regresan a su ciudad natal para comenzar de nuevo y descubrir las problemáticas de sus vidas pasadas, pero allí descubren que un gran mal espera al acecho para recibirlos.

Las 10 mejores series de HBO Max. | Foto: Captura de pantalla de HBO Max

2. Destino Final: Lazos de sangre

Una película de terror en la que una joven universitaria tiene pesadillas sobre un accidente y descubre una maldición de muerte ligada a su familia y el sexto capítulo de la sangrienta franquicia te transporta al origen del retorcido sentido de justicia de la Muerte.

1. Minecraft