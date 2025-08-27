‘Un hombre abandonado’: Una de las películas más vistas en Netflix. ¿Qué dice la crítica y por qué verla?

Netflix es una de las plataformas más reconocidas que ofrece un servicio de streaming en el que los usuarios pueden encontrar diversidad de contenido en los diferentes géneros como acción, romance, terror, entre otros, en las películas, series y documentales que se encuentran disponibles.

Esta plataforma estadounidense realiza un ranking semanal, en donde aparecen las películas más vistas y más populares en Colombia y otros países.

Las tres primeras películas en la lista son: Caerás, La noche siempre llega, Un hombre abandonado; producciones que se estrenaron recientemente y han logrado atrapar a los espectadores.

1. Caerás

Es una película alemana que se desarrolla en España, protagonizada por Svenja Jungen y Theo Trebs, en la Lilli desconfía del prometido de su hermana, pero cuando un extraño muy atractivo aparece en su vida, se deja atrapar por las garras del deseo. Basada en relaciones amorosas, drama, complicaciones familiares, deseo, mentiras y aventuras románticas.

Top de Netflix | Foto: Captura de Tudum by Netflix

2. La noche siempre llega

Una joven desesperada hace lo que sea necesario por conseguir 25.000 dólares y evitar el desalojo de su casa. Lynette junto a su hermano atraviesa situaciones que ponen en riesgo su vida y termina con inesperado final.

3. Un hombre abandonado

“Tras cumplir una condena en prisión por un crimen de su hermano, un hombre se reencuentra con su familia, y el rencor se transforma en sanación cuando conoce a su sobrina”, es la descripción oficial de Netflix.

Una película de 90 minutos y según la información que circula en internet, se trata de una producción turca que se centra en un drama familiar.

Baran desea volver a construir su vida, después de haber cumplido una sentencia que su familia lo obligó a aceptar, pues había sido su hermano mayor el verdadero culpable. En ese proceso de querer cambiar, uno de sus seres queridos sufre un accidente y es Lidya, su sobrina, quien lo ayudará a hacer su vida, mientras la cuida.

¿Qué dice la crítica?

En la página But Why Tho se encuentra una reseña y opiniones que critican de manera positiva y negativa la película, enfocándose en los detalles y actores que interpretan cada uno de los personajes principales.

Un hombre abandonado es una de las películas de Netflix que se encuentra en el top 10. | Foto: Captura de Tudum by Netflix

“Lidya representa la luz al final del oscuro túnel de desesperación de Baran, ofreciéndole esperanza y motivación para seguir luchando por una vida mejor. Su relación aporta calidez y humanidad en una historia llena de sufrimiento y constantes contratiempos”, es uno de los comentarios que se refiere a la niña que hace de la sobrina del protagonista.