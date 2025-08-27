Para los amantes de las películas, documentales y series, Netflix es una de las plataformas de streaming más utilizadas, en la que los usuarios pueden acceder a contenido diverso de diferentes géneros y producciones exclusivas.

Netflix realiza el resumen de la semana, un top 10 de lo más visto y en este caso Caerás, una de las películas más recientes que se lanzó el pasado 21 de agosto, ocupa el primer puesto en este ranking.

“Lilli desconfía del prometido de su hermana, pero cuando un extraño muy atractivo aparece en su vida, se deja atrapar por las garras del deseo”, dice en la descripción de la plataforma.

La película alemana se desarrolla en España, protagonizada por Svenja Jungen y Theo Trebs, dura una hora y 45 minutos y se basa en relaciones amorosas, drama, complicaciones familiares, deseo y mentiras, aventuras románticas en la que todo comienza cuando Lili viaja a Mallorca a visitar a su consanguínea Valeria.

Valeria tiene un noviazgo con un hombre llamado Manu, con quien piensa abrir un negocio y casarse en cuatro meses. Sin embargo, a su hermana le parece que van muy rápido e intenta conocer más sobre su cuñado.

Caerás, la película de Netflix que lidera el top 10 de la semana. | Foto: Captura de Tudum by Netflix

La película no solo se posiciona en el top 10 de Colombia, sino también en 91 países como Brasil, República Dominicana, Honduras, Ecuador, Guatemala, Panamá, Nicaragua, Venezuela, entre otros.

¿Qué otras películas se encuentran en el top?

El segundo puesto lo ocupa La noche siempre llega, donde una joven desesperada hace lo que sea necesario por conseguir 25.000 dólares y evitar el desalojo de su casa.

Un hombre abandonado hace parte del top 3. Está basada en un joven que, tras cumplir una condena en prisión por un crimen de su hermano, se reencuentra con su familia, y el rencor se transforma en sanación cuando conoce a su sobrina.

Top de Netflix | Foto: Captura de Tudum by Netflix

Una de las películas que se ha mantenido en la lista durante 10 semanas es Las guerreras k-pop. Un grupo de tres mujeres que, cuando no están llenando estadios, usan sus superpoderes secretos para proteger a sus fans de amenazas sobrenaturales; se trata de las superestrellas del k‑pop Rumi, Mira y Zoey.