Cartelera en Cine Colombia hoy: consulte las películas para ver en septiembre

En septiembre, las salas de cine en Colombia presentan una cartelera bastante variada y diseñada para todos los gustos. En la lista se encuentran estrenos de películas de diferentes géneros, incluyendo terror, animado y drama, despertando gran expectativa entre los espectadores.

Uno de los lanzamientos más esperados que llegó el 4 de septiembre fue El Conjunto 4: Últimos Ritos (The Conjuring: Last Rites), bajo la dirección de Michael Chaves y con la actuación de Vera Farmiga, Patrick Wilson, Shannon Kook, Ben Hardy y Steve Coulter, de acuerdo con Filmaffinity.

Género: Terror

Terror Duración: 135 minutos

135 minutos Clasificación: 18 Años

18 Años Sinopsis: Cuando los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren se ven envueltos en otro aterrador caso relacionado con misteriosas criaturas, se ven obligados a resolverlo todo por última vez.

Mascotas al Rescate (Pets on a Train) es otro gran estreno que llegó en septiembre. La película está dirigida por Benoît Daffis, Jean-Christian Tassy y en el reparto se encuentran los actores Damien Ferrette, Hervé Jolly y Kaycie Chase.

Género: Animado

Animado Duración: 100 minutos

100 minutos Clasificación: Todos

Todos Sinopsis: En un tren que está a punto de salir de la estación, suena la alarma que obliga a todos los pasajeros a bajarse. Pero entonces el tren arranca de manera improvista, llevándose a bordo los viajeros que no han tenido tiempo de bajar: los animales de compañía. Asombrados, estos descubren que el tren está bajo el control de Hans, un tejón manipulador y rencoroso, que se quiere vengar de Rex, el perro policía que le puso entre rejas hace años. Como los servicios de rescate no consiguen intervenir en el trayecto montañoso del tren, que circula a toda velocidad, los animales de compañía solo pueden contar con Falcon, un mapache un poco tramposo que hará todo lo posible para salvarles.

A la lista de estrenos se suma Sendero Azul (O Último Azul), con el director Gabiel Mascaro y la participación de los actores Denise Weinberg, Rodrigo Santoro, Miriam Socarras y Adanilo.

Género: Drama

Drama Duración: 85 minutos

85 minutos Clasificación: 12 Años

12 Años Sinopsis: Tereza, de 77 años, ha vivido toda su vida en un pequeño pueblo industrializado de la Amazonia, hasta que un día recibe una orden oficial del gobierno para trasladarse a una colonia de viviendas para ancianos. La colonia es una zona aislada a la que se lleva a los ancianos para que “disfruten” de sus últimos años, lo que permite que la generación más joven se concentre plenamente en la productividad y el crecimiento. Tereza se niega a aceptar este destino impuesto. En su lugar, emprende un viaje a través del Amazonas que cambiará su destino para siempre.

El cuarto estreno en septiembre es Putin, bajo la dirección de Patryk Vega y con la actuación de Slawomir Sobala, Tomasz Dedek, Justyna Karlowska y Thomas Kretschmann.

Género: Drama

Drama Duración: 100 minutos

100 minutos Clasificación: exclusiva para mayores de 15 añlos

exclusiva para mayores de 15 añlos Sinopsis: Ambientada en un futuro cercano, Putin ofrece una visión estilizada del meteórico ascenso y la devastadora caída de Vladimir Putin. Utilizando tecnología de vanguardia, el retrato poco convencional de Patryk Vega sobre el enigmático dictador explora la tumultuosa transformación de Putin, desde su infancia problemática hasta su implacable ascenso al poder, y examina cómo esa brutal ambición también podría sembrar las semillas de su propia destrucción.