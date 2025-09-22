Suscribirse

¿Qué películas hay en cine hoy? Esta es la programación para el martes 23 de septiembre

Las salas de cine de Colombia cuenta con una amplio catálogo de opciones para todos los gustos y edades.

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

23 de septiembre de 2025, 3:42 a. m.
Estas son las películas disponibles en Colombia el martes, 23 de septiembre.
Estas son las películas disponibles en Colombia el martes, 23 de septiembre. | Foto: Getty Images

Ir a cine es uno de los planes predilectos para algunos grupos de amigos, familias y parejas, por lo que la ida a los teatros de Colombia resulta emocionante para los amantes del séptimo arte, ya que a través de distintas producciones tienen la oportunidad de conectar con diversos, mundos personajes y formas de pensamientos.

Es por esto que, normalmente, hay una gran variedad de opciones para quienes esperan disfrutar de una película. Para el martes, 23 de septiembre, estas son algunas de las opciones disponibles de la cartelera de las salas de cine en el país.

La iniciativa busca promover nuevamente la asistencia a las salas de cine, en un momento donde las plataformas digitales ha desplazado la visita a la gran pantalla.
Cine | Foto: Cinemark

El Conjuro 4: últimos ritos

Para la cuarta entrega de esta película de terror y suspenso, se revive uno de los casos reales del archivo de los Warren, reconocidos investigadores de lo paranormal que ayudaron a miles de familias a librarse de seres fantasmales y demoniacos.

Patrick Wilson y Vera Farmiga, los actores que se ponen bajo la piel de los famosos personajes se enfrentan en un mundo en el que se pueden identificar varios personajes de los spin-off, como Annabelle y Valak.

El Conjuro 4: Últimos Ritos | Tráiler Oficial | Doblado
Contexto: Tim Burton y Monica Bellucci, famosa actriz de ‘La pasión de Cristo’, confirman radical decisión tras casi tres años de romance

Demon Slayer Kimetsu no Yaiba: Castillo Infinito

Esta cinta hace parte de la última parte de la trilogía Castillo Infinito, la cual es una adaptación de los más recientes mangas, en las que los personajes enfrentan duras batallas en contra de los demonios de su universo.

Esta producción de Sony Pictures promete ser la despedida de uno de los animes más exitosos de los últimos tiempos.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito - Tráiler Oficial

El gran viaje de tu vida

Esta película narra la historia de Sarah y David, quienes se conocen en medio del matrimonio de uno de sus amigos. Aunque no tienen expectativas en el otro, terminan creando un fuerte vínculo amoroso tras ser guiados por un GPS.

Al atravesar una puerta mágica deben enfrentarse a una serie de recuerdos y momentos alejados de la realidad en donde deben enfrentar sus propios pensamientos.

El Gran Viaje de tu Vida | Tráiler Oficial
Contexto: Lo que necesita saber del 24 Festival de Cine Francés: sobre la fuerza y la mirada femenina en el cine

200% Lobo

Esta película de animación y comedia infantil cuenta como un perro de raza poodle se considera capaz de guiar a una manada completa de hombres lobo. Sin embargo, debido a su aspecto y tamaño, no ha logrado contar con el respeto y respaldo del grupo.

Al querer hacer un cambio en su imagen, comete una serie de errores que debe revertir. Batty y Hamish se unen a la aventura y en medio de un camino inesperado consiguen retornar a su realidad y ayudar evitar que los personajes desaparezcan para siempre.

200% LOBO Tráiler Español Latino (2025)

Noticias relacionadas

