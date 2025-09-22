¿Qué películas hay en cine hoy? Esta es la programación para el martes 23 de septiembre

Ir a cine es uno de los planes predilectos para algunos grupos de amigos, familias y parejas, por lo que la ida a los teatros de Colombia resulta emocionante para los amantes del séptimo arte, ya que a través de distintas producciones tienen la oportunidad de conectar con diversos, mundos personajes y formas de pensamientos.

Es por esto que, normalmente, hay una gran variedad de opciones para quienes esperan disfrutar de una película. Para el martes, 23 de septiembre, estas son algunas de las opciones disponibles de la cartelera de las salas de cine en el país.

Cine | Foto: Cinemark

El Conjuro 4: últimos ritos

Para la cuarta entrega de esta película de terror y suspenso, se revive uno de los casos reales del archivo de los Warren, reconocidos investigadores de lo paranormal que ayudaron a miles de familias a librarse de seres fantasmales y demoniacos.

Patrick Wilson y Vera Farmiga, los actores que se ponen bajo la piel de los famosos personajes se enfrentan en un mundo en el que se pueden identificar varios personajes de los spin-off, como Annabelle y Valak.

Demon Slayer Kimetsu no Yaiba: Castillo Infinito

Esta cinta hace parte de la última parte de la trilogía Castillo Infinito, la cual es una adaptación de los más recientes mangas, en las que los personajes enfrentan duras batallas en contra de los demonios de su universo.

Esta producción de Sony Pictures promete ser la despedida de uno de los animes más exitosos de los últimos tiempos.

El gran viaje de tu vida

Esta película narra la historia de Sarah y David, quienes se conocen en medio del matrimonio de uno de sus amigos. Aunque no tienen expectativas en el otro, terminan creando un fuerte vínculo amoroso tras ser guiados por un GPS.

Al atravesar una puerta mágica deben enfrentarse a una serie de recuerdos y momentos alejados de la realidad en donde deben enfrentar sus propios pensamientos.

200% Lobo

Esta película de animación y comedia infantil cuenta como un perro de raza poodle se considera capaz de guiar a una manada completa de hombres lobo. Sin embargo, debido a su aspecto y tamaño, no ha logrado contar con el respeto y respaldo del grupo.