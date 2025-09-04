‘La odisea’: elenco y detalles sobre la adaptación de Christopher Nolan

La industria del cine sigue avanzando poco a poco, navegando en distintos proyectos que llegarán pronto a la pantalla grande. Algunas ideas van tomando forma con el paso del tiempo, provocando interés en los fanáticos de este arte.

En esta ocasión, las miradas se posaron en el título que lanzará un famoso director, enfocado en el poema griego homónimo de Homero, en el cual se navegará en gran parte de la estructura de los héroes.

La odisea será la adaptación de Christopher Nolan, proyectando ideas distintas a lo que se conocía hasta ahora. Su visión será clave para darle un giro a este relato, contando con un gran elenco.

Uno de los que estará vinculado será Tom Holland, quien interpretará a Telémaco, el hijo del héroe Odiseo (llamado también Ulises) y un personaje clave en la saga de la Grecia antigua.

En distintos diálogos, el actor habló sobre lo que observó en esta producción, catalogándola como algo especial.

“Es el mejor guion que he leído en mi vida”, le dijo a la AFP Holland, quien recientemente terminó de rodar en diferentes lugares del Mediterráneo.

Esta es la siguiente película de Nolan después de su gran éxito Oppenheimer y de nuevo cuenta con un reparto de primera línea, buscando un resultado llamativo e inesperado para el público internacional.

“Chris [Nolan] es un verdadero colaborador. Sabe lo que quiere… aunque tampoco es un ambiente en el que no puedas aportar ideas o construir personajes de cierta manera”, afirmó Holland, entusiasmado.

El director Christopher Nolan con la enorme cámara IMax de 70 mm., que ha hecho su acompañante desde 'Dunkirk' (2017). | Foto: Warner Brothers.

Director y actor, ambos británicos, no habían trabajado anteriormente, pero tienen cosas en común. Nolan dirigió la saga de Batman: El caballero de la noche.

Estas películas, junto con las de Spider-Man de Holland, se encuentran entre las más exitosas y queridas del género de superhéroes.

Elenco de ‘La odisea’

De acuerdo con lo que se informó de forma oficial, el equipo de esta cinta estará integrado por rostros bastante conocidos de la industria internacional. Este es el caso de Tom Holland y Matt Damon, este último quien interpretará a Odiseo, legendario rey de Ítaca.

En el reparto también están Zendaya, dándole vida a Atenea; Anne Hathaway, como Penélope; Lupita Nyong’o, que encarnará a Clitemnestra; Robert Pattinson, encargado de ser Hermes; Charlize Theron, como Circe; Benny Safdie, que tomará el lugar de Agamenón; John Leguizamo; Mia Goth, y Jon Bernthal.

¿Cuándo se estrenará ‘La odisea’?

Este título, desarrollado por Universal Pictures, arrancó producción en octubre de 2024 y el rodaje terminó el 8 de agosto de 2025, tras 164 días de trabajo.

El estreno está previsto para el 17 de julio de 2026.

Por el momento no se conoce fotografías o adelantos de lo que será el proyecto, por lo que habrá que esperar para saber más detalles al respecto.