76 minutos de pura angustia claustrofóbica; esta es la película que se estrena este viernes 29 de mayo

El suspenso psicológico volverá a tomar fuerza en la cartelera con el estreno de La silla, producción española que llegará a los cines el próximo 29 de mayo y que promete convertirse en una de las apuestas más inquietantes del cierre de mes. Dirigida por Ángel de la Cruz y protagonizada por Jaime Lorente, la cinta plantea una historia marcada por la tensión, la desesperación y el miedo psicológico.

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De acuerdo con lo que reseña Sensacine, la película gira alrededor de Daniel, un reconocido escritor de novelas de misterio que decide realizar un experimento para inspirarse en una de sus historias.

Sin embargo, lo que parecía una simple prueba termina convirtiéndose en una pesadilla cuando queda atrapado en una silla sin posibilidad de liberarse. A partir de ese momento, el personaje deberá enfrentarse a una serie de situaciones extremas mientras intenta sobrevivir y proteger a su familia.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención alrededor del proyecto es su propuesta minimalista. Buena parte de la trama ocurre en un mismo espacio y durante un corto periodo de tiempo, recurso que intensifica la sensación de angustia y encierro.

De hecho, varios medios especializados han comparado la atmósfera de la película con thrillers como Buried o 127 horas, debido a la presión constante que vive el protagonista.

Además de Jaime Lorente, el elenco cuenta con la participación de Christina Ochoa y Estíbaliz Veiga. La producción, basada en la novela homónima de David Jasso, busca conectar con el público amante de las historias intensas, cargadas de tensión emocional y giros inesperados.