¿Cuál es la cartelera de Cine Colombia en Bogotá para este 22 y 23 de noviembre?

Para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre de 2025, Cine Colombia ofrece a los amantes del séptimo arte una cartelera bastante nutrida, con opciones para todos los gustos y ocho nuevos estrenos que combinan acción, fantasía, animación, aventura y drama.

Uno de esos es Wicked: Por Siempre (Wicked: for Good, título original en inglés), un musical dirigido por Jon M. Chu para compartir en familia, disponible para mayores de 7 años. Entre los actores que se destacan en el reparto de esta producción se encuentran: Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey, Ethan Slater, Bowen Yang, Marissa Bode, con Michelle Yeoh y Jeff Goldblum.

También se encuentra El Sobreviviente (Running Man), una película de acción exclusiva para mayores de 15 años, dirigida por Running Man y con la actuación de Glen Powell, Daniel Ezra, Emilia Jones, Michael Cera.

A la lista de estrenos se suma el esperado anime Jujutsu Kaisen: Ejecución, exclusiva para mayores de 15 años. Esta producción de acción, animación y fantasía presenta un resumen, según las críticas, muy bien hecho, de la segunda temporada de Jujutsu Kaisen, por lo menos en más de la mitad del metraje.

Por otro parte, estará disponible en la cartelera de Cine Colombia Harry Potter y el Cáliz de Fuego (Harry Potter and the Goblet of Fire), disponible para mayores de 7 años. En esta cinta el protagonista de la saga se encuentra compitiendo en un peligroso torneo entre escuelas de magia rivales, pero está distraído por pesadillas recurrentes.

El quinto estreno que aparece entre las opciones es Porco Rosso, recomendada para mayores de 7 años. “En la era dorada de los hidroaviones, un piloto maldito con rostro de cerdo combate piratas aéreos en el Adriático. Una historia de libertad, amor y redención, con el sello aventurero de Miyazaki”, dice la sinopsis de este título de animación, aventura y fantasía.

Para los amantes del drama, se encuentra en cartelera Sorda, una historia que narra la vida de Ángela, una mujer sorda que se prepara para tener un hijo con Héctor, su pareja oyente. La llegada de su bebé se convertirá en un hecho crucial que alterará la relación de pareja, llevando a la protagonista a afrontar la crianza de su hija en un mundo que no está hecho para ella.

Por esta misma línea aparece Fuego Bajo la Lluvia, una cinta que muestra la historia de un niño que no puede caminar, pero sueña con volver a hacerlo en un pueblo donde no deja de llover. Allí, con ayuda de una mujer que también busca sanar, descubrirá que, incluso bajo la tormenta, la fuerza más poderosa nace del amor y la esperanza.

Finalmente, esta lista de estrenos se cierra con Guerra Oculta (Hidden War), un documental que narra hechos reales desde la perspectiva del activista Tim Ballard, revelando una guerra oculta que está más cerca de lo que muchos piensan. Dirigida por Alexis Coindreau, con la actuación de Tim Ballard, Alejandro Treschzansky.

Otros títulos disponibles en cartelera