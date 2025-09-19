Suscribirse

CULTURA

¿Cuándo es el día del Amor y Amistad en Colombia? Esta es la fecha exacta de la celebración

Una de las fechas más especiales para quienes desean compartir junto a su pareja, amigos y familiares.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

19 de septiembre de 2025, 3:07 p. m.
Día del amor y la Amistad en Colombia
Esta conmemoración se celebra tradicionalmente el tercer sábado del mes de septiembre. | Foto: Getty Images

Amor y amistad es una festividad que se celebra en Colombia el tercer sábado del mes de septiembre, pero en otros países como Estados Unidos, México, España es conocido como el Día de San Valentín o Día de los enamorados y se lleva a cabo en el segundo mes del año.

Contexto: Si está buscando el mejor regalo para celebrar Amor y Amistad, estos son algunos dispositivos que puede regalar
Contexto: ¿Dónde comprar flores baratas para Amor y Amistad en Bogotá? Conozca los puntos recomendados

En el país es muy común dar detalles, dulces como chocolates, regalar flores, hacer invitaciones a cenar y participar en uno de los juegos más clásicos llamado amigo secreto, que consiste en un intercambio de regalos sorpresa entre amigos, familia o compañeros de trabajo.

¿Por qué en Colombia se celebra en septiembre?

Según lo que circula en internet, hay dos razones que llevaron a que esta celebración se realizará ya casi finalizando el año y se le agregará el término de la amistad para que no fuera solo una fecha romántica de parejas e incluyera a otros seres queridos.

El primer motivo es comercial, la Alcaldía de Bogotá explicó a través de su página web que en los años 60’ los comerciantes fueron los que pidieron, se cambiará la fecha por la baja económica que se presentaba en esa época, pues era muy seguido a fechas importantes como la Navidad.

Además, es un mes escolar donde la mayoría de estudiantes ingresan a los colegios, universidades e institutos educativos, lo que genera un gasto para los colombianos en su formación.

Las frases para enviar en Amor y Amistad.
Las frases para enviar en Amor y Amistad. | Foto: Getty Images

El segundo factor por el que se escogió septiembre fue porque era el único mes que no tenía una fecha especial para celebrar, por eso decidió que fuera el tercer sábado y este año el día de Amor y Amistad será el día 20.

Últimamente, muchos colombianos también festejan el Día San Valentín o de los enamorados, una celebración de origen religioso que conmemora la figura de un sacerdote que se llevaba ese nombre y es recordado por lo que realizó.

Contexto: Amor y Amistad en septiembre de 2025: mensajes originales para dedicar por WhatsApp
Contexto: Ojo al dato: este es el día de la semana más barato para ir a cine y disfrutar de los estrenos en septiembre

¿Quién fue San Valentín?

La historia se origina cuando en el Imperio Romano el emperador Claudio II le prohibió a los soldados casarse porque supuestamente los hombres enamorados no tenían el mismo rendimiento en la batalla.

Sin embargo, el eclesiástico era partidario de proteger a la familia y el matrimonio, por lo que hizo varios casamientos a escondidas, pero se dice que el 14 de febrero del año 270 fue descubierto y decapitado por orden directa del soberano.

¿Cuáles son los planes que puede realizar en la capital?

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Nueva condena contra cabecillas del ELN, ahora por el crimen de tres firmantes de paz

2. Definido el canal que transmitirá el Mundial de Ciclismo: así podrá ver a Egan Bernal vs. Pogačar

3. El expresidente Iván Duque fue invitado como jurado para premio de sostenibilidad de la Fundación Catar

4. Fin de semana de Amor y Amistad: consulte las medidas de seguridad en varias localidades de Bogotá

5. Gloria Miranda reapareció tras incómodo momento que vivió con Petro y respondió por descertificación: “Colombia no falló”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Amor y amistadSan Valentíndía de amor y amistadDía de los enamorados

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.