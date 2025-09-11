Septiembre se ha consolidado como el mes del Amor y la Amistad en Colombia y otros países de Latinoamérica. Esta celebración, que se convierte en un espacio para fortalecer vínculos afectivos, se vive cada año con encuentros, detalles, juegos de ‘amigo secreto’ y, cada vez más, con mensajes enviados a través de plataformas digitales como WhatsApp.

Sin embargo, para este año, la tendencia apunta a compartir palabras originales y significativas, que logren transmitir sentimientos auténticos sin caer en frases repetitivas, donde las personas buscan manifestar hasta sus más profundos sentimientos.

En cuanto a las parejas, septiembre representa una oportunidad para reavivar la chispa con palabras sinceras. | Foto: Getty Images

De hecho, la plataforma de WhatsApp se ha convertido en el canal preferido para enviar saludos durante esta fecha. La inmediatez, la posibilidad de personalizar mensajes con emojis, stickers o notas de voz, e incluso la creación de grupos de celebración virtual, han transformado la manera de compartir afecto.

Ante esto, muchas personas optan por reenviar frases ya hechas, lo que en ocasiones resta valor al gesto. Por eso, en 2025, la invitación es a rescatar la creatividad y sorprender con textos que reflejen la verdadera esencia de cada relación.

Mensajes originales para amigos y amigas

En el marco de esta celebración, la amistad ocupa un lugar protagónico. No se trata únicamente de felicitar, sino de reconocer el apoyo, la complicidad y los momentos compartidos. Los mensajes dirigidos a los amigos pueden destacar la gratitud por su compañía y la importancia de contar con ellos en diferentes etapas de la vida.

“En este Amor y Amistad no celebro solo un día, sino todos los momentos en los que tu amistad ha sido mi refugio y mi alegría. Gracias por estar siempre, incluso cuando las palabras sobran”.

“Nuestra amistad no cabe en una frase, pero si tuviera que resumirla diría que es la historia más divertida y sincera que la vida me regaló. ¡Feliz mes de Amor y Amistad!”.

Personalizar los saludos con anécdotas o detalles que solo las dos personas conocen, genera un efecto más cercano y genuino que el simple envío de una tarjeta digital genérica.

Mensajes románticos para parejas

En cuanto a las parejas, septiembre representa una oportunidad para reavivar la chispa con palabras sinceras. Aunque WhatsApp no sustituye un detalle físico o un encuentro en persona, sí puede convertirse en un medio eficaz para recordar lo que se siente.