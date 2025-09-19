Suscribirse

Turismo

Viajes en el mes del Amor y la Amistad en Colombia: cuatro destinos para disfrutar con amigos sin gastar mucho dinero

Compartir risas en nuevos destinos durante esta época podría ser un gran plan para fortalecer vínculos y liberar tensiones.

Redacción Turismo
19 de septiembre de 2025, 7:43 p. m.
Este es el requisito para ingresar de manera gratuita al Parque del Café, un atractivo imperdible en el Quindío
Parque del Café | Foto: Instagram @parquedelcafeoficial

Viajar con amigos puede ser una aventura tan emocionante, como caótica al principio, cuando se empiezan a planificar todos los detalles del viaje. Esto se debe a que podría presentarse mayor dificultad a la hora de elegir un nuevo destino, planes para realizar o hasta la fecha de la nueva aventura.

Sin embargo, es un caos que vale la pena vivir cada segundo ya que, después de tener todo listo, se desvanece en cuanto comienza el viaje, dando paso a recuerdos y momentos compartidos que perduran mucho más que cualquier dificultad previa.

Contexto: Los destinos más buscados en Airbnb para proponer matrimonio en Colombia

Así que si planea compartir risas en nuevos destinos con esos amigos incondicionales durante el mes del Amor y la Amistad en Colombia, a continuación encontrará cuatro opciones de destinos que, además de ser hermosos, se pueden visitar sin necesidad de gastar mucho dinero.

1. Suesca

Es considerado uno de los pueblos más hermosos de Cundinamarca, cerca de Bogotá, perfecto para desafiar miedos, vivir nuevas aventuras y divertirse todo el tiempo en medio de hermosos paisajes.

Muchos conocen este lugar por sus majestuosas formaciones rocosas que lo convierten en una joya única para la escalada, un plan ideal para quienes buscan adrenalina para su escapada.

Los 5 destinos más emocionantes para hacer turismo de aventura en Colombia
Suesca, Cundinamarca | Foto: Cortesía - ProColombia

En el municipio se pueden encontrar actividades para todos los niveles de experiencia, desde principiantes hasta escaladores expertos, con más de 400 rutas de escalada que se adaptan a diferentes niveles de habilidad, señala el portal de turismo Colombia Travel.

2. Parque Nacional Natural Chingaza

También ubicado en el departamento de Cundinamarca, este parque con vocación ecoturística es un lugar ideal para hacer planes con amigos como observación de aves, ciclomontañismo, senderismo, observación geológica, de fauna y flora, entre otros.

Según información registrada en la página de Parques Nacionales Naturales de Colombia, allí se ofrecen caminatas guiadas por senderos autorizados, disponibles en modalidad de pasadía o con alojamiento.

3. Paipa

Uno de los pueblos más acogedores para pasar un fin de semana en Boyacá. Su clima cálido y sus famosas aguas termales lo convierten en un destino ideal para aquellos viajeros que buscan relajarse,, priorizar su bienestar y conectarse con la naturaleza.

¿Cómo llegar al nuevo mirador turístico en forma de queso en Boyacá? Queda muy cerca de Bogotá
Mirador Cochauaria, a solo 7 minutos del Lago Sochagota en Paipa, Boyacá. | Foto: Instagram @cortupaipaturismo

Entre sus principales atractivos se destacan el Lago Sochagota, apto para practicar deportes náuticos y el Pantano de Vargas, un sitio histórico que sorprende con su gran infraestructura hotelera y de servicios. También sobresalen las artesanías y la gastronomía, incluyendo el tradicional queso que lleva su nombre.

Contexto: El municipio nariñense ideal para desconectarse del ruido y reencontrarse con la tierra al ritmo del campo

4. Parque del Café

En el departamento del Quindío se encuentra este atractivo turístico que combina historia, naturaleza, cultura, tradición y diversión a través de paisajes únicos, estaciones novedosas, experiencias inmersivas y el auténtico aroma a café representativo de la región.

Actualmente, la tarifa de sus pasaportes está entre los $65.000 COP y los $95.000 COP. Sin embargo, es importante verificar en su sitio web al momento de su visita, ya que se podrían aplicar algunos descuentos según la temporada.

Parque del Café, en Quindío
El Parque del Café es uno de los principales atractivos del Eje Cafetero. | Foto: Getty Images

En estos días de septiembre, por ejemplo, todos los pasaportes cuentan con el 10% de descuento que aplica solo a las compras en línea hasta el día anterior a la visita.

