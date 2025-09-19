Viajes en el mes del Amor y la Amistad en Colombia: cuatro destinos para disfrutar con amigos sin gastar mucho dinero

Viajar con amigos puede ser una aventura tan emocionante, como caótica al principio, cuando se empiezan a planificar todos los detalles del viaje. Esto se debe a que podría presentarse mayor dificultad a la hora de elegir un nuevo destino, planes para realizar o hasta la fecha de la nueva aventura.

Sin embargo, es un caos que vale la pena vivir cada segundo ya que, después de tener todo listo, se desvanece en cuanto comienza el viaje, dando paso a recuerdos y momentos compartidos que perduran mucho más que cualquier dificultad previa.

Así que si planea compartir risas en nuevos destinos con esos amigos incondicionales durante el mes del Amor y la Amistad en Colombia, a continuación encontrará cuatro opciones de destinos que, además de ser hermosos, se pueden visitar sin necesidad de gastar mucho dinero.

1. Suesca

Es considerado uno de los pueblos más hermosos de Cundinamarca, cerca de Bogotá, perfecto para desafiar miedos, vivir nuevas aventuras y divertirse todo el tiempo en medio de hermosos paisajes.

Muchos conocen este lugar por sus majestuosas formaciones rocosas que lo convierten en una joya única para la escalada, un plan ideal para quienes buscan adrenalina para su escapada.

Suesca, Cundinamarca | Foto: Cortesía - ProColombia

En el municipio se pueden encontrar actividades para todos los niveles de experiencia, desde principiantes hasta escaladores expertos, con más de 400 rutas de escalada que se adaptan a diferentes niveles de habilidad, señala el portal de turismo Colombia Travel.

2. Parque Nacional Natural Chingaza

También ubicado en el departamento de Cundinamarca, este parque con vocación ecoturística es un lugar ideal para hacer planes con amigos como observación de aves, ciclomontañismo, senderismo, observación geológica, de fauna y flora, entre otros.

Según información registrada en la página de Parques Nacionales Naturales de Colombia, allí se ofrecen caminatas guiadas por senderos autorizados, disponibles en modalidad de pasadía o con alojamiento.

3. Paipa

Uno de los pueblos más acogedores para pasar un fin de semana en Boyacá. Su clima cálido y sus famosas aguas termales lo convierten en un destino ideal para aquellos viajeros que buscan relajarse,, priorizar su bienestar y conectarse con la naturaleza.

Mirador Cochauaria, a solo 7 minutos del Lago Sochagota en Paipa, Boyacá. | Foto: Instagram @cortupaipaturismo

Entre sus principales atractivos se destacan el Lago Sochagota, apto para practicar deportes náuticos y el Pantano de Vargas, un sitio histórico que sorprende con su gran infraestructura hotelera y de servicios. También sobresalen las artesanías y la gastronomía, incluyendo el tradicional queso que lleva su nombre.

4. Parque del Café

En el departamento del Quindío se encuentra este atractivo turístico que combina historia, naturaleza, cultura, tradición y diversión a través de paisajes únicos, estaciones novedosas, experiencias inmersivas y el auténtico aroma a café representativo de la región.

Actualmente, la tarifa de sus pasaportes está entre los $65.000 COP y los $95.000 COP. Sin embargo, es importante verificar en su sitio web al momento de su visita, ya que se podrían aplicar algunos descuentos según la temporada.

El Parque del Café es uno de los principales atractivos del Eje Cafetero. | Foto: Getty Images