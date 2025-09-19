Los destinos más buscados en Airbnb para proponer matrimonio en Colombia

Por su diversidad geográfica, cultural y paisajística, Colombia cuenta con varios escenarios románticos ideales para quienes sueñan con una pedida de mano memorable. En los últimos años, ciertos lugares se han consolidado como preferidos por parejas que buscan un ambiente especial para ese “sí, acepto”.

Según un informe de la plataforma Airbnb, entre los destinos más buscados para proponer matrimonio en el país se encuentran:

Cartagena de Indias

En el departamento del Bolívar, La Heroica se ha consolidado durante años no solo como un destino ideal para proponer matrimonio en Colombia, sino como destino de bodas favorito en Suramérica, de acuerdo con el portal oficial de turismo Colombia Travel.

Este reconocimiento como destino de bodas lo obtuvo en World Travel Awards 2018 y, de acuerdo con los datos de Airbnb, se encuentra en su categoría de lugares “Populares” en la región Caribe.

Turistas en la Ciudad Amurallada. | Foto: Getty Images

En las calles del barrio Getsemaní es posible encontrar varios espacios románticos para vivir este momento. Sin embargo, también hay opciones cerca de su centro histórico que, de hecho, también un escenario perfecto para comprometerse.

Sasaima

Ubicado en el departamento de Cundinamarca, este destino es elegido principalmente por aquellos que desean sellar su amor eterno en espacios rodeados de naturaleza.

Allí es posible encontrar diferentes sitios inmersos en escenarios de gran belleza natural, incluyendo atractivos como piscinas naturales privadas, lo que lo transforma en un espacio perfecto para ese gran momento de romanticismo.

Villa de Leyva

Una propuesta en medio de una reserva forestal es una excelente opción para quienes viven enamorados del departamento de Boyacá, especialmente de este municipio que alberga la plaza de Colombia, considerada como una de las más imponentes de Suramérica.

Villa de Leyva es uno de los municipios más conocidos de Boyacá. | Foto: Getty Images

Al encanto colonial y arquitectónico de la Plaza Mayor de Villa de Leyva se suman sus hermosos y variados paisajes rurales, que van desde la zona de páramo hasta la desértica, desde donde es posible llegar hasta los maravillosos Pozos Azules, que se encuentran a solo un par de kilómetros del municipio, explica Colombia Travel.

Pereira

Esta ciudad, la más grande de todo el Eje Cafetero, se ha convertido en un destino que cautiva a las parejas por su encanto natural entre montañas, donde se despierta la ilusión de alcanzar a tocar las nubes mientras se visitan cabañas de ensueño.