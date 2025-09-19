Boyacá se ha consolidado como una región encantadora, en la que es posible conocer de su historia, su riqueza natural y cultural y saborear su rica gastronomía.

Es un territorio de lindos paisajes que incluyen páramos como el de Ocetá y Pisba, lagunas como la de Tota, con playas de arena blanca y montañas y valles que son dignos de admirar. Además, cuenta con aguas termales, miradores y reservas naturales que hacen del departamento un destino ideal para el ecoturismo.

Adicionalmente, es un destino con gran historia, lo cual se ve reflejado en muchos de sus pueblos coloniales, que ofrecen una arquitectura conservada y una atmósfera que transporta al visitante al pasado.

Es un territorio que alberga 123 municipios y uno de ellos es Socha, nombre que viene de la lengua chibcha. La palabra “Sue” significa Sol y “Chia”, Luna. Por eso, a este pueblo boyacense se le conoce como “Tierra de buena y clara luna” o “Tierra del Sol y de la Luna”. Además, es reconocido como la “Nodriza de la Libertad” por su importante papel en la campaña que buscaba la independencia de Colombia.

Socha es uno de los destinos históricos para conocer en Boyacá. Su iglesia principal, uno de los principales atractivos. | Foto: Situr Boyacá

Según la historia, el poblado de Socha, en la época prehispánica, estaba gobernado por el cacique Cajuca (hijo del agua) y los indígenas boches, bajo su mando, hacían sacrificios al sol y la luna.

Este, como muchos otros municipios de la región, goza de varios sitios turísticos, naturales e históricos para visitar. El Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr) indica que allí se encuentra El pueblo de los diablos, lugar que fue habitado por los indígenas boches.

También está la cascada de Los Boches, una caída de agua de aproximadamente 15 metros a donde iban estos indígenas a adorar a sus dioses y lanzaban sus ofrendas de agradecimiento y perdón. Según Situr, en el recorrido para llegar hasta este lugar se encuentran árboles de lechero, eucalipto y diversidad de plantas y aves.

La Cascada de Los Boches es uno de los atractivos en Socha, Boyacá. | Foto: Situr Boyacá

Otro de los encantos para conocer es Socha Viejo, lugar por donde pasó Simón Bolívar y sus tropas. Allí se encuentra una réplica del Puente de Boyacá, un monumento al Libertador y un tronco donde dicen los moradores que Bolívar amarro su caballo. Es un lugar muy representativo para los habitantes de este municipio, ya que este sitio cuenta los inicios de esta población y el lugar importante que ocuparon en la campaña libertadora.

La laguna de Socha es otro atractivo. Se le reconoce por haber sido un lugar de adoración a la luna y el sol.