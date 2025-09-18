Airbnb revela los seis destinos inéditos colombianos que fueron reservados por primera ocasión: “nuevas rutas, experiencias auténticas”

La plataforma de reservas de alojamiento Airbnb dio a conocer un informe que da cuenta de cómo algunos lugares turísticos colombianos están despertando el interés de los viajeros.

“El turismo en Colombia sigue diversificándose y los viajeros lo confirman: en 2024 14 nuevos destinos en el país recibieron a sus primeros huéspedes que reservaron espacios en la plataforma Airbnb. Este hito no solo posiciona a Colombia como el tercer país de América Latina con más destinos debutantes en la plataforma, después de Brasil y México, sino que puede ser reflejo de una dinamización para el sector turístico en zonas diferentes a las tradicionales, lo cual puede contribuir a beneficiar así la economía local y a las comunidades”, señaló la compañía, al dar cuenta que el informe fue realizado con data interna de los resultados de su operación.

“La información revelada por la plataforma expone un deseo de los viajeros a visitar, disfrutar y conocer destinos emergentes, pero también una revalorización de las experiencias fuera de las grandes urbes. De hecho, los datos de la plataforma Airbnb muestran que, en 2024, más del 40% de las reservas en Colombia se realizaron en destinos rurales y casi el 60% de los viajeros fueron locales, explorando su propio país. Además, el porcentaje de noches reservadas en áreas rurales superó el 60% del total de reservas nacionales en el año“, se explicó.

Al dar cuenta de los nuevos seis lugares reservados por viajeros, estas fueron los resultados:

Gutiérrez, Cundinamarca: un pequeño pueblo enclavado en las montañas orientales, rodeado de ríos cristalinos y paisajes ideales para el senderismo. Su cercanía a Bogotá lo convierte en una escapada perfecta para quienes buscan naturaleza y tranquilidad.

Villanueva, Bolívar: reconocido por su tradición musical ligada al vallenato y su ambiente caribeño, es un destino que combina cultura, gastronomía y hospitalidad local.

El Peñón, Santander: tierra de aventura y naturaleza, rodeada por montañas, cuevas y formaciones rocosas que hacen de este municipio un lugar atractivo para el turismo de naturaleza y exploración.

Belén, Boyacá: pintoresco y lleno de historia, este municipio se caracteriza por su arquitectura colonial, artesanías y paisajes que evocan la calma de los Andes boyacenses.

El Paujil, Caquetá: puerta de entrada a la Amazonía colombiana, ofrece ríos, selvas y biodiversidad única, ideal para los viajeros que buscan conectar con la naturaleza más pura.

Chiriguaná, Cesar: Situado en el corazón del Cesar, destaca por su tradición agrícola y sus festividades culturales, reflejando la esencia del Caribe interior.

“Estos destinos ejemplifican el interés de los viajeros por adentrarse en nuevas rutas, vivir experiencias auténticas y contribuir al fortalecimiento de las comunidades locales”, indicó la plataforma.

A la lista también se suman búsquedas de turismo en:

San Juan de Betulia y Ovejas, en Sucre

Argelia, El Bagre y Nariño, en Antioquia

El Carmen de Atrato y Lloró, en Chocó

La expansión del turismo hacia zonas menos urbanizadas está abriendo nuevas oportunidades para comunidades locales. En 2024, a nivel global los ingresos promedio de anfitriones en la plataforma Airbnb con espacios en áreas rurales aumentaron un 40 % respecto al año anterior.