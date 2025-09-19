Escapadas románticas en Colombia para el Día del Amor y la Amistad: estos tres destinos son perfectos para viajar en pareja

Las celebraciones de Amor y Amistad están a la orden del día. Diversidad de planes y destinos se incluyen en la agenda de quienes quieren vivir una experiencia diferente en esta fecha especial.

Este día se ha consolidado como una oportunidad para expresar cariño, gratitud y aprecio hacia parejas, amigos y seres queridos, muchas veces a través de detalles, mensajes o encuentros especiales y otras con escapadas que permitan vivir una experiencia diferente, más si se piensa en un plan en pareja.

Algunos destinos son ideales para esta celebración y en ellos se incluyen, por ejemplo, Villa de Leyva, el Eje Cafetero y Barichara, los cuales tienen encantos especiales que los hacen únicos para pasar momentos románticos.

Villa de Leyva

Este pueblo boyacense es tal vez una de las mejores opciones para celebrar Amor y Amistad, pues con su arquitectura colonial y su inmensa plaza empedrada es uno de esos lugares mágicos que parecen sacados de un cuento.

Villa de Leyva es considerado uno de los pueblos más bonitos de Colombia y uno de los más románticos. | Foto: Getty Images

Aquí, el tiempo parece detenerse, invitando a las parejas a disfrutar la tranquilidad y belleza de sus calles. En este destino se pueden vivir momentos únicos, ya sea caminando por el centro histórico, compartiendo una cena en un restaurante con encanto o explorando sus rincones llenos de historia y cultura.

Además, Villa de Leyva ofrece múltiples planes para todos los gustos: de visitas a viñedos y cabalgatas al atardecer, hasta recorridos por museos, miradores naturales o termales en las afueras, por lo que es una buena opción para crear recuerdos inolvidables en un entorno lleno de belleza y armonía.

El Eje Cafetero

Con sus vibrantes tonos verdes y su aire puro, es un escenario como de película para cualquier pareja. Aquí es posible disfrutar la belleza de los paisajes y de la calidez de su gente.

El café, protagonista indiscutible de la región, se convierte en el pretexto perfecto para compartir momentos especiales.

Allí se puede visitar Salento, un pueblo con casas de colores y balcones florecidos que invita a vivir momentos únicos paseando por la Calle Real, visitando el Mirador de Cocora para contemplar las majestuosas palmas de cera o simplemente dejándose llevar por su ambiente tranquilo y tradicional.

También se puede ir a Filandia, un tesoro escondido con una plaza principal encantadora y miradores que ofrecen vistas panorámicas de la región. Es un buen lugar para disfrutar una cena íntima en alguno de sus acogedores restaurantes.

Barichara es uno de los lugares románticos para celebrar Amor y Amistad. | Foto: Getty Images

Barichara

Barichara es considerado el pueblo más lindo de Colombia y Amor y Amistad es una buena excusa para disfrutar sus encantos. Sus calles empedradas, sus casas de tapia pisada y sus imponentes vistas de paisajes naturales lo convierten en un escenario mágico para cualquier celebración romántica.

Allí se puede visitar el Camino de Lengerke, un sendero que conecta a Barichara con el pueblo vecino de Guane, visitar el mirador y cenar bajo las estrellas en alguno de sus restaurantes.