Suscribirse

Tecnología

Tenga cuidado si está pensando comprar un detalle de Amor y Amistad en redes sociales; evite ser víctima de estafas

Si bien este tipo de fraude no es nuevo, las autoridades advierten que suele intensificarse en fechas especiales como el Día del Amor y la Amistad.

Redacción Tecnología
11 de septiembre de 2025, 6:16 p. m.
Los usuarios han denunciado varias modalidades de estafa que usan los delincuentes para robar las cuentas bancarias de sus víctimas.
Los usuarios han denunciado varias modalidades de estafa que usan los delincuentes para robar las cuentas bancarias de sus víctimas. | Foto: Montaje: Semana, con fotos de Getty Images

Faltando muy poco para el 20 de septiembre, algunas personas se alistan para conmemorar el Día del Amor y la Amistad, una jornada destinada a compartir detalles y muestras de cariño con parejas, amigos y seres queridos. Sin embargo, esta fecha se ha transformado en una oportunidad aprovechada por estafadores digitales, que se valen del entusiasmo de quienes desean dar una sorpresa durante el fin de semana de la festividad.

Los delincuentes apelan a la emoción y a la intención de compartir un gesto simbólico, para que muchas víctimas caigan en la trampa sin verificar la legitimidad del negocio. De esta manera, logran captar pagos adelantados que jamás se traducen en entregas reales de los productos anunciados.

Las frases para enviar en Amor y Amistad.
Esta fecha se ha transformado en una oportunidad aprovechada por estafadores digitales. | Foto: Getty Images

Un caso de este tipo se presentó en ciudades como Ibagué, donde desde hace algunas semanas los habitantes han venido advirtiendo sobre la presencia de esta modalidad. Los estafadores crean páginas falsas en Facebook y utilizan perfiles de WhatsApp para difundir promociones llamativas, aprovechando la temporada para fingir la venta de productos y la prestación de servicios decorativos en entornos digitales.

De acuerdo con las denuncias, una de las tácticas más comunes es la creación de páginas falsas o la suplantación de marcas reconocidas. En el primer caso, los responsables diseñan perfiles en Facebook que aparentan ser negocios legítimos, refuerzan la seguridad de estas cuentas y comparten imágenes extraídas de otros sitios para dar mayor credibilidad. Con estas acciones, logran persuadir a los usuarios de que se trata de un servicio confiable, cuando en realidad todo forma parte de un plan fraudulento.

Contexto: Así puede identificar y eliminar aplicaciones espía, instaladas sin permiso en su celular, para evitar fraudes y estafas

Pero el engaño no termina en las falsas ofertas, pues cuando los ciudadanos realizan pagos por adelantado, los delincuentes desaparecen sin cumplir con lo acordado, lo que genera pérdidas económicas y sentimientos de impotencia en las víctimas. Ante esta situación, resulta indispensable que las personas adopten mayores precauciones y se aseguren de comprobar la legitimidad de los comercios digitales antes de efectuar cualquier transacción.

Por su parte, otra modalidad que fue detectada consiste en la suplantación de marcas reconocidas, práctica que ha sido denunciada por varias empresas legítimas. En estos casos, los delincuentes duplican páginas con un alto número de seguidores para aparentar credibilidad, atraen a los compradores con precios llamativos y logran que muchos confíen en la falsa autenticidad de las cuentas. De esta manera, consiguen engañar a los usuarios y obtener dinero sin entregar ningún producto.

Los sistemas de doble autenticación ofrecen defensa ante delitos informáticos.
Los delincuentes desaparecen sin cumplir con lo acordado, lo que genera pérdidas económicas y sentimientos de impotencia en las víctimas. | Foto: Getty Images

Si bien este tipo de fraude no es nuevo, las autoridades advierten que suele intensificarse en fechas especiales como el Día del Amor y la Amistad. La razón es que, en estas celebraciones, crece la demanda de obsequios, decoraciones y servicios a domicilio, lo que convierte a los ciudadanos en un blanco más fácil para quienes buscan aprovecharse del entusiasmo y la urgencia de quienes desean sorprender a sus seres queridos.

¿Qué hacer si fue víctima de estas estafas?

Cuando una persona es víctima de una estafa en línea dentro del territorio colombiano, lo primero es conocer los canales oficiales dispuestos para interponer la denuncia. Estos mecanismos permiten que las autoridades competentes actúen de manera oportuna frente a los delitos informáticos y que las víctimas reciban la orientación adecuada para protegerse de futuros engaños.

Contexto: Si recibe un link raro en WhatsApp, haga esto de inmediato antes de abrirlo para evitar estafas y fraudes

Además, la Fiscalía General de la Nación ofrece varias alternativas de contacto: la línea gratuita 01 8000 919748, el número 122 disponible desde cualquier teléfono celular y la plataforma digital ‘A denunciar’. A través de esta última, los ciudadanos pueden verificar si el caso puede reportarse en línea o, de lo contrario, acercarse directamente a la sede de la Fiscalía más cercana para recibir atención presencial.

Por su parte, la Policía Nacional dispone del CAI Virtual, un portal en línea al que se accede desde caivirtual.policia.gov.co, donde es posible reportar intentos de fraude digital, correos sospechosos, mensajes engañosos o páginas fraudulentas. En situaciones relacionadas con la captación ilegal de dinero, el canal autorizado para recibir las denuncias es la Superintendencia Financiera de Colombia, que atiende a través del correo electrónico super@superfinanciera.gov.co.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Próximo partido de Luis Díaz no va por ESPN: definido el canal para ver al Bayern Múnich

2. Lina Garrido radicó tutela en contra de la UNP: “Si así es con un simple chaleco, imagínese una solicitud de vehículo”

3. Fichaje de última hora pasa de Millonarios a Santa Fe: firma por dos años para jugar Libertadores

4. Preocupación por los extraños gestos de Vladimir Padrino en pleno discurso de Nicolás Maduro

5. La ‘jugadita’ en un preacuerdo de la Fiscalía, que frenó un juez en La Guajira, en caso de presunta corrupción

LEER MENOS

Noticias relacionadas

EstafasAmor y amistadmodalidad de robo

Noticias Destacadas

Spotify anunció la llegada de esta función para usuarios Premium.

Spotify sube el nivel: llega esperada función que mejora la calidad de audio y ofrece compatibilidad en múltiples dispositivos

Redacción Tecnología
YouTube lanza la función de audio multilingüe para doblar videos tras dos años de programa piloto.

YouTube lanza el audio multilingüe para doblar videos: así funciona la nueva herramienta para creadores

Redacción Tecnología
Las videollamadas fraudulentas buscan tener el control de los dispositivos.

Si recibe esta videollamada mientras trabaja en casa, rechácela rápidamente porque podrían robarle información confidencial

Redacción Tecnología

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.