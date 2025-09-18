Suscribirse

Bogotá

¿Dónde comprar flores baratas para Amor y Amistad en Bogotá? Conozca los puntos recomendados

El Instituto para la Economía Social dio a conocer el listado oficial de los lugares en los que habrá promociones y gran variedad de flores.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

19 de septiembre de 2025, 3:21 a. m.
Flores para san valentín
Frente a las mejores opciones para regalar en este día se destacan las flores. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Bogotá se prepara para vivir este sábado 20 de septiembre la tradicional celebración de Amor y Amistad, la cual se ha convertido en una de las fechas más significativas para el sector comercio.

Frente a las mejores opciones para regalar en este día se destacan las flores, además de los chocolates, peluches, cenas románicas, entre otros detalles que resaltan.

Las plazas distritales de mercado de Bogotá se han vuelto escenario especial en medio de esta celebración, donde miles de ciudadanos cada año se acercan a estos lugares para buscar el regalo ideal.

Contexto: Bogotá Despierta 2025: fechas, centros comerciales abiertos y horarios de TransMilenio en Amor y Amistad

El Instituto para la Economía Social (IPES) dio a conocer el listado oficial de las sedes donde habrá promociones y gran variedad de flores de acuerdo con la temporada.

Entre las plazas distritales de mercado están: Perseverancia, Fontibón, 12 de Octubre, Las Ferias, La Concordia, Kennedy, entre otras.

Mientras que los puntos comerciales de flores se encuentran en la avenida Caracas con calle 68, la Autopista Norte con 197 y la calle 26 con avenida Caracas.

Colombia exporta gran cantidad de flores. | Foto: Cortesía Banco de Bogotá

Por su parte, Martha Chacón, quien administra el vivero Flores, matas y algo más, ubicado en la esquina principal de la sede Perseverancia, recomienda regalar orquídeas en planta, símbolo de amor duradero, o un ramo de lirios por su elegancia.

“En la venta cotidiana, las flores más buscadas son las astromelias, coloridas y resistentes”, dijo Chacón, quien además ofrece velas, esencias y palo santo, ideales para quienes buscan limpiar energías y armonizar su hogar.

Mientras tanto, en la sede de Fontibón se encuentra Ángela Villamil, quien lleva 24 años trabajando en este oficio y es dueña del negocio Flores Angie con el que ha sacado adelante a su familia.

“Cada compra en las plazas apoya a comerciantes como Martha y Ángela, mujeres trabajadoras y familias que hacen grande a Bogotá. Aquí el Amor y Amistad cuestan menos y significan más”, aseguró el director del IPES, Wilfredo Grajales Rosas.

Amor y amistadFlores de amor y amistadPlazas de mercado de Bogotá

