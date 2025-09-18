Suscribirse

Bogotá

Bogotá Despierta 2025: fechas, centros comerciales abiertos y horarios de TransMilenio en Amor y Amistad

La estrategia cuenta con el respaldo de la Secretaría de Desarrollo Económico a través del programa Bogotá 24 Horas.

Redacción Semana
18 de septiembre de 2025, 9:14 p. m.
Son más de 11 rutas habilitadas para la ciclovía nocturna en Bogotá-
Son más de 11 rutas habilitadas para la ciclovía nocturna en Bogotá. | Foto: Alcaldía de Bogotá

Este sábado 20 de septiembre los bogotanos celebrarán Amor y Amistad, una de las fechas más esperadas por el sector comercial.

Según Fenalco Bogotá Cundinamarca, esta jornada se ha consolidado como la cuarta más importante del año, después de Navidad, el Día de la Madre y el Día del Padre, lo que la convierte en un motor clave para dinamizar la economía de la capital.

Contexto: La curiosa razón por la que en Colombia se celebra amor y amistad en septiembre y no en febrero
María del Pilar López Uribe, secretaria de Desarrollo Económico
María del Pilar López Uribe, secretaria de Desarrollo Económico. | Foto: Alcaldía de Bogotá

La ampliación de los horarios para los bogotanos y bogotanas en establecimientos comerciales en el Día del Amor y Amistad, con el fin de facilitar sus compras y el disfrute de diversos planes, se desarrollará principalmente pasando desde las 9:00 p. m. hasta las 11:00 p. m. e incluso hasta la medianoche del domingo 21 de septiembre de 2025.

Contexto: Tenga cuidado si está pensando comprar un detalle de Amor y Amistad en redes sociales; evite ser víctima de estafas

Las proyecciones del gremio apuntan a un incremento de cerca del 30 % en las ventas con respecto a un fin de semana habitual en sectores como restaurantes, hoteles, supermercados y accesorios.

En el caso de las floristerías, las ventas podrían duplicarse, reflejando la tradición de regalar flores como símbolo de afecto.

REATIVACION GASTRO - BARES BOGOTA BOGOTA JUNIO 10 DE 2021 FOTOGRAFA ALEXANDRA RUIZ POVEDA
Reactivación gastrobares en Bogotá nocturna. | Foto: Alexandra Ruiz

Un sondeo realizado por Fenalco indica que el 77 % de los ciudadanos planea celebrar la fecha en compañía de su pareja o amigos, mientras que actividades tradicionales como el ‘amigo secreto’ siguen siendo una oportunidad para el comercio.

Los regalos más escogidos incluyen chocolates, dulces, flores, accesorios, peluches y experiencias gastronómicas. El gasto promedio estimado este año es de 125.000 pesos, con un uso equilibrado entre efectivo/débito (51 %) y tarjetas de crédito (49 %).

Director de Fenalco Bogotá - Cundinamarca.
Director de Fenalco Bogotá, Cundinamarca. | Foto: Fenalco Bogotá Cundinamarca

Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá Cundinamarca, subrayó que esta celebración no solo fortalece los lazos personales, sino que impulsa significativamente al comercio local.

Como parte de la jornada, se realizará Bogotá Despierta, iniciativa que permitirá a los ciudadanos disfrutar horarios extendidos, actividades culturales y ofertas especiales en centros comerciales y zonas gastronómicas.

Centro comerciales abiertos:

  • Centro Comercial Ciudad Tunal
  • Los Héroes Centro Comercial
  • Plaza Central
  • Centro Comercial Santa Fe
  • Centro Comercial Titán Plaza
  • Unilago
  • Salitre Plaza
  • Plaza de las Américas.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Trump arremete contra el juez colombiano Juan Merchán y amenazó que “pagará un precio muy alto por sus acciones”

2. Revés para el Gobierno Trump: Juez bloquea plan para deportar menores guatemaltecos desde EE. UU.

3. Video revela impactante captura de narcolancha: 60 detenidos y un duro golpe al Cartel de los Soles

4. Gustavo Petro afirmó que quiere que se convoque una Asamblea Nacional Constituyente en 2026: “No hay otro camino”

5. Fuego amigo en el Pacto Histórico: “Qué mentiroso es. Esto es tramposo”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

FenalcoBogotá despiertaCompras en internet

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.