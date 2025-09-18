Bogotá Despierta 2025: fechas, centros comerciales abiertos y horarios de TransMilenio en Amor y Amistad

Este sábado 20 de septiembre los bogotanos celebrarán Amor y Amistad, una de las fechas más esperadas por el sector comercial.

Según Fenalco Bogotá Cundinamarca, esta jornada se ha consolidado como la cuarta más importante del año, después de Navidad, el Día de la Madre y el Día del Padre, lo que la convierte en un motor clave para dinamizar la economía de la capital.

María del Pilar López Uribe, secretaria de Desarrollo Económico. | Foto: Alcaldía de Bogotá

La ampliación de los horarios para los bogotanos y bogotanas en establecimientos comerciales en el Día del Amor y Amistad, con el fin de facilitar sus compras y el disfrute de diversos planes, se desarrollará principalmente pasando desde las 9:00 p. m. hasta las 11:00 p. m. e incluso hasta la medianoche del domingo 21 de septiembre de 2025.

Las proyecciones del gremio apuntan a un incremento de cerca del 30 % en las ventas con respecto a un fin de semana habitual en sectores como restaurantes, hoteles, supermercados y accesorios.

En el caso de las floristerías, las ventas podrían duplicarse, reflejando la tradición de regalar flores como símbolo de afecto.

Reactivación gastrobares en Bogotá nocturna. | Foto: Alexandra Ruiz

Un sondeo realizado por Fenalco indica que el 77 % de los ciudadanos planea celebrar la fecha en compañía de su pareja o amigos, mientras que actividades tradicionales como el ‘amigo secreto’ siguen siendo una oportunidad para el comercio.

Los regalos más escogidos incluyen chocolates, dulces, flores, accesorios, peluches y experiencias gastronómicas. El gasto promedio estimado este año es de 125.000 pesos, con un uso equilibrado entre efectivo/débito (51 %) y tarjetas de crédito (49 %).

Director de Fenalco Bogotá, Cundinamarca. | Foto: Fenalco Bogotá Cundinamarca

Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá Cundinamarca, subrayó que esta celebración no solo fortalece los lazos personales, sino que impulsa significativamente al comercio local.

Como parte de la jornada, se realizará Bogotá Despierta, iniciativa que permitirá a los ciudadanos disfrutar horarios extendidos, actividades culturales y ofertas especiales en centros comerciales y zonas gastronómicas.

Centro comerciales abiertos: