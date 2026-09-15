Salento se llena de sabor con el Festival de la Trucha: más de 40 restaurantes se suman a esta celebración gastronómica

El Eje Cafetero es una de las regiones que más llaman la atención de los viajeros en Colombia. Su territorio destaca por verdes montañas, cafetales y pueblos coloridos que ofrecen experiencias como recorridos por fincas cafeteras, caminatas, avistamiento de aves y visitas a escenarios naturales como el Valle de Cocora.

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La gastronomía es otro de sus grandes atractivos, con preparaciones tradicionales que reflejan la identidad de la cultura cafetera. Precisamente, por estos días, Salento y el Valle del Cocora, referentes turísticos de la región, son epicentro del Festival de la Trucha, un evento que reúne a más de 40 restaurantes y donde los viajeros pueden deleitarse con este delicioso producto en diferentes preparaciones.

El evento, que se extiende hasta el próximo 20 de septiembre, es una iniciativa de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, con el apoyo de la Alcaldía de Salento, y es una forma de mover el turismo gastronómico y aportar a la reactivación de los negocios locales.

En este encuentro donde las preparaciones y sabores abundan, los comensales pueden disfrutar de platos a base de trucha por $28.000 en los restaurantes participantes.

La importancia de la trucha en Salento

Desde hace tiempo, este municipio del Quindío se ha ganado una reputación entre los viajeros por las diferentes preparaciones a base de este pescado, el cual tiene una importante producción en la zona debido a las numerosas fuentes de agua fría y limpia, especialmente en los alrededores del Valle de Cocora.

Estas condiciones propias de la alta montaña favorecen su crianza y contribuyen a obtener un producto fresco, de textura firme y con un sabor que se ha convertido en uno de los atractivos gastronómicos de la región.

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Los restaurantes han venido desarrollando diferentes formas de prepararla. En los menús es posible encontrarla frita, al ajillo, a la plancha, gratinada o en preparaciones marineras, generalmente acompañada de patacón y hogao.

Disfrutar de alguno de estos platos mientras se contempla el paisaje cafetero y se respira el clima fresco de la región convierte la experiencia gastronómica en una razón más para visitar el municipio.

El Valle del Cocora es uno de los destinos imperdibles para visitar en Salento. Foto: adobestock

La primera edición del festival se realizó en 2023 y, gracias a los positivos resultados, el evento se consolidó rápidamente como una de las citas gastronómicas más esperadas de Salento y del Quindío.

Atractivos de Salento

Además de disfrutar de estas delicias gastronómicas, los viajeros pueden apreciar los atractivos que ofrece este pintoresco y acogedor destino. Uno de los imperdibles es el Valle del Cocora, un escenario natural famoso por sus imponentes palmas de cera y perfecto para quienes disfrutan del contacto con la naturaleza.

También vale la pena subir al Mirador Alto de la Cruz, desde donde se obtiene una vista panorámica del municipio, las montañas y las fincas cafeteras. En el casco urbano, la Calle Real invita a caminar entre coloridos locales de artesanías, cafés y balcones tradicionales que conservan la arquitectura típica del Eje Cafetero, mientras que el parque principal funciona como punto de encuentro.