Cartagena vuelve a estar en el centro de la polémica por los precios que algunos negocios les cobran a los turistas. En esta oportunidad, la denuncia no tiene que ver con mojarras carísimas ni con cuentas millonarias por paseos en lancha, sino con algo tan sencillo como una piña colada.

Julián Pinilla, ‘el chico de la ruana’, armó “el alboroto” tras cobro por un ‘jet ski’ y terminó pagando $400.000 en Cartagena

El protagonista de esta historia es el creador de contenido Mario Trujillo, quien aseguró que terminó pagando $400.000 por cuatro piñas coladas, es decir, $100.000 por cada una.

Según contó el propio influencer en un video que se volvió viral en redes sociales, todo comenzó cuando vio en la carta del establecimiento un precio de $45.000 por la bebida. Sin embargo, a la hora de pagar la cuenta, el valor cambió por completo.

“Primero $45.000, cuando después dizque no, que $100.000”, reclamó Trujillo, dejándose ver muy molesto por lo que le estaba pasando.

Esto no quedó ahí, pues el creador de contenido señaló que, tras el cobro excesivo, decidió buscar otra carta dentro del mismo lugar y se encontró con una sorpresa: la piña colada seguía apareciendo a $45.000.

“En esta sí tienen a 45.000 pesos la piña colada y él la tenía a 100.000, o sea que le cambian la carta a uno”, denunció, sugiriendo que el local manejaría dos versiones distintas del menú según el cliente que llegue.

Este nuevo caso se suma a una larga lista de quejas de turistas nacionales y extranjeros por cobros excesivos en algunas zonas de Cartagena. Antes ya se habían conocido casos como el de las mojarras que superaron los 2 millones o cuentas infladas por grutas y servicios turísticos, situaciones que han llevado a las autoridades locales a reforzar los controles y habilitar canales para que los visitantes puedan denunciar este tipo de prácticas.

Por ahora, la versión del supuesto cambiazo de carta corresponde únicamente a la denuncia hecha por Mario Trujillo y no ha sido confirmada por las autoridades ni por el local que señaló. Aun así, el video causó cientos de comentarios de usuarios que cuentan haber vivido situaciones parecidas en la ciudad amurallada.

A turistas en Cartagena les habrían cobrado casi 750 mil pesos por la comida

“Recomiendo no ir a Cartagena, abusan de los precios”; “Cómo se atreve a cobrar por cuatro piñas coladas 400k, increíble atraco; a 50k también sería un atraco. Con razón los turistas prefieren ya otro tipo de playas”; “Cuando pidan la carta, tomen la fotico”; “Por eso, apenas pidan, paguen de una y, antes de pedir, pregunten y revisen precios”, se lee en los comentarios.

La recomendación de siempre sigue vigente: revisar bien los precios antes de pedir, guardar evidencia como fotos de la carta y, si algo no cuadra, exigir la cuenta detallada antes de pagar. Mientras tanto, el caso de la piña colada de $100.000 ya quedó como otro capítulo más en el tema de los cobros excesivos en Cartagena.